Venerdì 30 ottobre, alle ore 17,30, presso l'Agenzia per la Promozione Culturale in via Michetti 63, si terrà un incontro-dibattito dal titolo: "Siria: una guerra che preoccupa. Natura e scenari".

"Della guerra sanguinosa in Siria, delle cause e degli effetti - spiegano gli organizzatori - sappiamo poco. Tutt'al più quello che confusamente ed a volte erroneamente forniscono le agenzie di stampa legate a questo o a quel gruppo di interessi. Per saperne di più e per informare onestamente i vastesi, l'associazione culturale L'Argonauta in collaborazione con Quiquotidiano, ha organizzato un momento d'incontro che si svolgerà venerdì prossimo alle ore 17.30 presso il Centro Servizi Culturali in via Michetti. Ad animare l'incontro, sarà l'ingegner Mimmo Srour, siriano di nascita ed uno tra i massimi esperti in Italia delle questioni medio orientali".

Oltre all'ingegner Srour, parteciperanno all'incontro moderato da Gianfranco Bonacci Luigi Bacceli, Generale di Divisione Carabinieri (r); Giuseppe Tagliente giornalista e direttore di Quiquotidiano.