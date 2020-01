È tutto pronto per l’ennesima edizione della Gospel Connection, l’appuntamento più rappresentativo per gli amanti della musica gospel in Italia. Come accade ogni anno, coristi provenienti da tutto il mondo parteciperanno a quattro giorni intensi di prove, workshop, esibizioni, concerti, in compagnia di un team di docenti americani. Quest’anno, dopo le due edizioni romane del 2013 e 2014, gli organizzatori hanno scelto di ritornare in Umbria, nella magnifica Assisi.

Da oggi avrà inizio la Gospel Connection 2015- giunta alla tredicesima edizione- con il primo incontro che si terrà alle ore 17:00, in cui verrà illustrato l’intero Workshop e sarà presentato il team di docenti. In serata, poi, si terrà alle ore 21:00 il ‘Gospel Party’, durante il quale ogni coro partecipante potrà esibirsi in una performance di tre brani presso il Teatro ‘Le Stuoie’ della Domus Pacis di Assisi (Piazza Porziuncola, Santa Maria degli Angeli).

Anche quest’anno non potevano mancare gli Angel’s Eyes Gospel Choir, coro vastese in viaggio verso la città umbra da questa mattina. Il coro vivrà un’altra esperienza formativa ed emozionante, partecipando anche alla serata finale nel quale tutti i coristi si esibiranno nel concerto al Teatro Lyrick di Assisi, appuntamento da non perdere per chi ama questo genere musicale e non solo.

Gli appuntamenti chiave

Giovedì 29 Ottobre ore 21:30 Gospel Party

Ogni coro avrà la possibilità di esibirsi con una selezione del suo repertorio

Venerdì 30 Ottobre dalle 21:30 in poi Spiritual Night

Serata dedicata alla spiritualità con Pastor Keith Moncrief

Sabato 31 Ottobre ore 21:15 Gospel Connection Mass Choir in Concert

Grande concerto di chiusura corso con il coro esibizione del Mass Choir, dei gruppi di lavoro e dei docenti.

Domenica 1° Novembre ore 11:30 Sunday Morning Mass

messa Cattolica della domenica mattina animata da canti gospel (Teatro Le Stuoie Domus Pacis -Assisi)

