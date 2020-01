Da oggi su Zonalocale.tv c'è Oggi cucino io, il format dedicato agli appassionati di cucina che vogliono mettersi alla prova ai fornelli. Questa edizione sarà poi arricchita da altre novità, che vi presenteremo nelle prossime settimane. Il primo a cimentarsi nella preparazione di un suo piatto forte è Nicola Bozzelli, ex capo distaccamento dei Vigili del Fuoco di Vasto. Siamo andati a trovarlo a casa sua e ci ha preparato una ricetta tipica vastese, le seppie ripiene.

Volete essere protagonisti di una delle prossime puntata e accogliere le telecamere di Zonalocale.tv a casa vostra? Scriveteci a redazione@zonalocale.it.

Buona visione e...buon appetito!

Seppie ripiene

Difficoltà: media

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 60 minuti

Per 4 persone: seppie medie n. 2

ingredienti per impasto: uova n. 1; pane smollicato: grammi 150; parmigiano grattugiato: grammi 50; n.2 cucchiai di olio di oliva; prezzemolo q.b.; aglio q.b.

ingredienti per sugo: passata di pomodoro: grammi 500; n. 4 cucchiai di olio di oliva; n. 2 spicchi d’aglio; sale q.b.