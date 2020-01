Appuntamento domani, venerdì 30 ottobre, a Palazzo d'Avalos, per una giornata, dalle 10 alle 20, dedicata all'educazione e alla formazione. Grandinsieme è il titolo scelto da Claudia Gattella per festeggiare i 20 anni dalla nascita della scuola dell'infanzia paritaria L'Albero Azzurro con un evento aperto a tutta la città, grazie al sostegno dei genitori che si sono resi sponsor.

Scarica il programma [CLICCA QUI]

Sarà una giornata dedicata alla sinergia educativa che può e dovrebbe nascere tra territorio, scuole, famiglie per fare di ogni individuo un capolavoro, poiché il benessere dei bambini e dei ragazzi, in una visione olistica , esiste là dove c’è una orchestrazione tra tutte le risorse che lo accompagnano nella crescita emotiva, fisica, spirituale e nello sviluppo delle competenze: dal nido all’università. Un’opportunità di riflessione per chi ogni giorno prende in carico totalmente figli e alunni, a casa , a scuola e in altri ‘luoghi’ addetti alla formazione.

L'evento su facebook [CLICCA QUI]

"Ore densissime - si legge nella presentazione- fatte di Workshop, seminari e laboratori organizzati, moderati dal Dott. Sergio Santoro, per dar modo ai ‘grandi’ presso la Pinacoteca di seguire input teorici delle professionalità di vari ambiti ed esperti di fama nazionale presenti, mentre i neonati, i bambini e i ragazzi potranno scegliere, negli stessi orari, nelle sale Colonna e Michelangelo, laboratori didattici e ludici a cui partecipare. Una manifestazione del tutto gratuita e patrocinata dal Comune della città di Vasto. Alla meraviglia della nascita si susseguono le varie tappe evolutive: tutte straordinarie, ma anche complesse.

Sarà una giornata per imparare quanto importante è coltivare il senso di appartenenza, il ricordare profumi, colori e suoni dell’infanzia per poter proseguire il cammino verso la vita adulta in modo armonioso e senza difficoltà.

"Tutti siamo stati bambini e forse lo siamo ancora - spiega Claudia Gattella, che coordinerà la giornata -. Credo che sia il momento della vita che più si connota di magia e anche di stupore. Conoscendone la valenza sento da vent’anni di andare al lavoro ogni giorno come se fosse il primo , penso fortemente che questa sensazione mi attraversi perchè so di incontrare ogni mattina bambini diversi, in evoluzione, che cambiano da una settimana ad un’altra invogliandomi ad adeguare il mio modo di fare educazione e formazione, ricercando sempre nuove modalità . Impedendomi di fermarmi, insieme a tutto il team della scuola e continuare nella ricerca pedagogica e didattica; provocando in noi sempre la voglia di dare a tutti gli utenti famiglie e bambini, la sensazione di ‘abitare la scuola’ !

L’anniversario è l’occasione per riabbracciare tutti i piccoli già grandi che se si ripensano nella scuola dell’infanzia sorridono e conservano un ricordo speciale; inoltre spero diventino ore costruttive per tutti i genitori che si affacciano al mondo della scuola e insieme ai nostri importanti ospiti riflettano sul grande tesoro che hanno tra le braccia: i loro figli!”

Dal mattino, a partire dai 0 anni con la Fondazione Montessori, fino al pomeriggio, con il Prof. Cesare Catà che si occuperà di studenti delle scuole superiori ed universitari, si attraverserà il mondo della scuola in un viaggio guidato, ma coinvolgente, a finire la serata nel cortile del Palazzo con la Piccola orchestra undergroud e un aperitivo per tutti .