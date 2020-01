Polizia municipale e 118 sono intervenuti ieri sera, attorno alle 20,30, in via Pampani, nel centro storico di Vasto, per soccorrere una donna di 92 anni, E.S., che era caduta in casa e si trovava "nell'impossibilità di muoversi e chiedere aiuto", racconta il tenente Giuseppe Del Moro, comandante della polizia municipale di Vasto.

"Ieri alle ore 20.30 circa - spiega l'ufficiale - a seguito della segnalazione di alcuni residenti della zona del centro storico, riguardante l’assenza protratta da diverse ore di un’anziana signora, E.S. le sue iniziali, proprietaria di un’ attività commerciale sita in corso De Parma, la pattuglia della polizia municipale si recava immediatamente presso l’abitazione della stessa sita in via Pampani.

Dopo vari tentativi di rintracciamento, in considerazione di fondati sospetti, unitamente ai vigili del fuoco, entravano forzatamente nell’appartamento al secondo piano, dove trovavano l’anziana riversa a terra sul pavimento nell’impossibilità di potersi muovere e chiedere aiuto, per cui è stata trasportata dal 118 presso il Pronto soccorso dell’ospedale di Vasto per le cure del caso".