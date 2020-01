Con una vittoria in casa, sul sintetico di via Stingi, l’U.S. San Salvo vola alle semifinali della Coppa Italia di Eccellenza. Dopo la vittoria esterna i biancazzurri fanno loro anche la sfida di ritorno e continuano il cammino nella competizione che l’anno scorso li vide arrivare in finale. Oltre alla Vastese [LEGGI], che ha battuto il Miglianico 3-0, passano il turno l’Angolana (0-0 con il Paterno ma vittoria all’andata) e il Pineto (2-0 in casa del Martinsicuro).

La partita. Padroni di casa subito pericolosi con un tiro dalla distanza di Triglione che finisce alto sulla traversa. Dopo un quarto d’ora arriva il vantaggio con una bella azione sull'asse Colitto-Vicoli che serve in area Di Ruocco. L’attaccante salta il portiere e deposita in rete. Quattro minuti dopo c’è il raddoppio. L’azione parte ancora dalla destra, questa volta è Iuliani a servire Torres che può tirare a colpo sicuro per il 2-0. Gli ospiti provano a rientrare in partita con una punizione di Di Sante che sfiora il palo e finisce fuori. Al 22’ ci prova ancora Torres ma il suo tiro viene respinto da Del Sordo. Alla mezz’ora Di Ruocco cerca la sua personale doppietta con una serpentina e successivo tiro che finisce a fil di palo. Il San Salvo non allenta la pressione e allo scadere Cordisco serve Torres per un tiro che finisce di poco a lato.

Il secondo tempo è nel segno dei calci di rigore. Prima tocca alla Torrese, al 58’, quando Giansante va giù in area su intervento di Cialdini. Tante le proteste dei padroni di casa ma l’arbitro non ha dubbi e assegna il penalty ammonendo il portiere del San Salvo che salterà la semifinale di andata per squalifica. Sul dischetto va lo stesso Giansante che non sbaglia riaprendo la partita. Ma, pochi minuti dopo, c’è un rigore anche per i biancazzurri. Di Rucco subisce fallo in area al 66’ e si incarica lui stesso dell’esecuzione. Palla in rete per la sua personale doppietta e il 3-1 dei sansalvesi. Partita virtualmente chiusa con la squadra di mister Rufini che ci prova in altre occasioni senza trovare altri gol.

San Salvo – Torrese 3-1 (15’ Di Ruocco, 19’Torres, 58'Giansante (r), 66'Di Ruocco (r),

San Salvo: Cialdini, Vicoli, Ferrante, Cordisco, Ianniciello, Izzi, Iuliani, Torres, Di Ruocco, Colitto. Panchina: Colanero, Lufino, Di Pietro, Larivera, Felice, Antenucci, Marinelli. Allenatore: Rufini

Torrese: Del Sordo, Mignini, Addori, Kruger, Cristofari, Melchiorre, Olivieri, Valentini, Giansante, Di Sante, Mattucci. Panchina: Spinelli, Falconi, Liberatori, Di Berardino, Di Pancrazio. Allenatore: Calabrese

Ammoniti: Cialdini, Cordisco