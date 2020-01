La serie di furti di veicoli sventati si arricchisce con una nuova puntata. La Polizia autostradale del distaccamento di Vasto Sud - San Salvo ha recuperato questa mattina (dopo le 8) un camion rubato nel Pescarese in transito sull'A14. Il mezzo pesante viaggiava in direzione Sud ed è stato intercettato a Campomarino.

Dalle prime informazioni, pare che il ladro, alla vista delle forze dell'ordine ha abbandonato il mezzo fuggendo a piedi nei campi. Poco più tardi è stato rintracciato e arrestato. Si tratta di un giovane di Penne di cui non sono ancora note le generalità.

In aggiornamento