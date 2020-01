Forte di una cinquantina di elementi appassionati di MTb, il Team vastese inn Bike, nella sttagione 2015 è andato ben oltre gli obiettivi fissati ad inizio anno. "Non posso che essere soddisfatto di come i ragazzi hanno interpretato, ognuno a suo modo ed ognuno con la sua personalità, l’annata ciclistica appena conclusa- commenta il presidente Luigi Di Lello -. Avevamo due obiettivi fondamentali, riconfermarci tra le mura regionali nella Coppa Abruzzo, già vinta nel 2014 e tentare di vincere il prezioso Trofeo del Circuito interregionale mtb Sulle Orme dei Sanniti -. E li abbiamo centrati entrambi!!!.

La forza è stata la coesione del gruppo con le grandi motivazioni personali. Quest’ultimo trofeo è stato più combattuto del primo e tutto si è deciso nell’ultima tappa. Il confronto era soprattutto con il gruppo molisano della Matese MTB di Bojano ma a Filignano, su un terreno roccioso di montagna con i nostri poco avvezzi a questa tipologia di sentieri, si è dovuto tirar fuori tutte le energie che si aveva e qualcos’altro…. attinto non si sa dove. Alla fine gli sforzi e la tecnica sono stati ricompensati con la vittoria".

Il Vastese Inn Bike ospite all'Edicola del Bar Walter [GUARDA]

Oltre a queste due competizioni a squadra sono state diverse le affermazioni dei ciclisti del team. "Citiamo Cesare Villamagna che nella 24 ore di Roma ha colto uno straordinario secondo posto, il nostro capitano Marcello Rabottini che nelle classifiche assolute di punti conquistati viaggia sempre tra i primi posti ed alla fine vince la sua categoria nella Coppa Abruzzo, Giuseppe Marchesani e Renato Cieri. vincitori di due maglie regionali nelle rispettive categorie. Da segnalare la continuità di risultati di Nicola Jasci che nella sua categoria arriva ad un meritato terzo posto nella Coppa Abruzzo".

In due anni di attività il Vastese Inn Bike ha scritto belle pagine sportive in una disciplina affascinante come la mountain bike. "Oltre l’attività di partecipazione a gare con venti elementi - continua Di Lello -, non da meno è la soddisfazione di vedere con i restanti iscritti la partecipazione ad attività cicloescursionistica ed attività ricreativa alla scoperta di territori per vivere a contatto diretto con la natura sia di campagna, con i suoi paesaggi agrari, che di montagna".

E per l'anno prossimo l'asticella degli obiettivi si alzerà ancora. "Le ambizioni sono di fare bene nel circuito regionale della Federazione Ciclistica Italiana denominata Abruzzo Cup e se possibile riconfermarci nel circuito interregionale sannitico. Abbiamo operato anche come osservatori e ci ha colpito per la sua pedalata e la sua tecnica sopraffina un giovane ragazzo, Andrea Giampietro di 17 anni. Siamo riusciti ad ingaggiarlo e siamo convinti che sentiremo parlare di lui presto anche in ambito di mountain bike nazionale. Oltre tutti gli iscritti al Team ci preme ringraziare tutti gli sponsor e quanti hanno creduto nel progetto Vastese inn Bike".

Organigramma

Presidente: Di Lello Luigi

Vice Presidente: Iasci Nicola

Responsabili partecipazione eventi: Giammichele Danilo, Del Villano Antonio

Responsabile Comunicazione interna: Cieri Mirko

Addetto a relazione con altri Team: Marchesani Giuseppe

Responsabile attività internazionali: Vitulli Nicola

Capitano: Rabottini Marcello

Vicecapitano: Cesare Villamagna

Corridori: Giampietro Andrea, Lobosco Giancarlo, Molinaro Mauro, Fusilli Marco, Fioravante Alessandro, Pomponio Fabio, Canci Luca, Faienza Eugenio, Cericola Tony, Iasci Ludovico, Del Rojo Daniele, Di Nisio Francesco, Carbonetti Ignazio, De Dominicis Domenico, Gattella Antonio, Di Lello Luigi, Iasci Nicola, Giammichele Danilo, Del Villano Antonio, Cieri Mirko, Marchesani Giuseppe, Vitulli Nicola, Rabottini Marcello, Villamagna Cesare.