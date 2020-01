La Vastese ne fa tre al Miglianico e passa in semifinale di Coppa Italia di Eccellenza. I biancorossi, dopo il successo dell’andata con la firma di Faccini, vincono anche la sfida dell’Aragona e si qualificano per la doppia sfida del 25 novembre e 9 dicembre aspettando di conoscere il nome degli avversari che arriverà dopo il sorteggio. Oltre al San Salvo, che ha battuto la Torrese 3-1 [LEGGI], passano il turno l’Angolana (0-0 con il Paterno ma vittoria all’andata) e il Pineto (2-0 in casa del Martinsicuro).

La partita. Mister Colavitto manda in campo gran parte dei titolari, con Iaboni e Della Penna che ritrovano spazio dal primo minuto. E’ proprio Iaboni a tentare per primo di andare a rete con un calcio di punizione parato in tuffo da Pompei. Al 13’ Della Penna ci prova dalla distanza, esaltando nuovamente i riflessi dell’estremo difensore ospite. Nuova occasione per la Vastese alla mezz’ora, Iaboni, dopo un batti e ribatti in area, riceve palla ma tira alto. Un minuto dopo arriva il gol: Guerrero serve Lavorgna appostato a centro area, il tiro dell’attaccante non viene trattenuto dal portiere e finisce in gol. Il Miglianico prova a farsi vedere nella metà campo avversaria trovando però un muro davanti a Cattafesta. Spazio in attacco anche ai difensori con Luongo che, dopo aver saltato un avversario con un pregevole tocco, calcia al volo colpendo la traversa.

Alla prima occasione buona del secondo tempo la Vastese raddoppia. Della Penna pennella un lancio lungo che Tarquini, superando i difensori avversari, trasforma il gol. La Vastese non si accontenta e continua ad attaccare. La terza rete arriva al 14’ quando il giovane Basilico, entrato al posto di un applaudito Della Penna, vede arrivare in area un pallone dalla sinistra ed è rapido a calciare di controbalzo beffando Pompei. Al 27’ si fa vedere anche l’esordiente Baldeh, con una bella azione sulla destra conclusa con un tiro a giro su cui il portiere avversario si distende in tuffo. Nel calcio d’angolo che ne segue Guerrero riesce a calciare in porta ma la sua conclusione è troppo debole e viene bloccata da Pompei. Gli ospiti non riescono a trovare trame offensive per rendersi pericolosi ed è la Vastese a sfiorare ancora il gol con il pallonetto di Tarquini su cui Pompei si distende per evitare il poker. Finisce così, con il 3-0 che fa volare la Vastese in semifinale di Coppa.

Vastese Calcio – Miglianico (31’ Lavorgna, 4’st Tarquini, 14’ st Basilico)

Vastese Calcio: Cattafesta, Giancristofaro, Sorianello, Luongo, Giuliano, Natalini, Della Penna (6’ Basilico), Guerrero, Tarquini, Iaboni (16’ Faccini), Lavorgna (12’ Baldeh). Panchina: Morettini, D’Ascanio, Balzano, D’Alessandro. Allenatore: Colavitto.

Miglianico: Pompei, Di Muzio (6’ Nicolò), Di Pompeo, Fiaschi, Miccoli, Conversano, Di Michele (9’ Ferri), Perfetti (35’Zappacosta), Leone, D’Amore, Torsellini. Panchina: Nardone, Zappacosta, Di Vito, De Leonardis. Allenatore: D’Ambrosio

Arbitro: D’Ettorre di Lanciano (Nappi e Pelagatti di Pescara)