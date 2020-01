Progettare insieme percorsi per l’innovazione e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese, mettendo a sistema le migliori energie ed esperienze del territorio. Questo è l’obiettivo dei tavoli di discussione organizzato da CNA Giovani Imprenditori di Chieti, presieduto da Cesare Altieri, con l’evento Я-EVOLUTION DAY, che si terrà a all’Park Hotel Gabrì di San Salvo sabato 14 novembre 2015, alle ore 9:00; un format originale che prevede l’attivazione di veri e propri laboratori divisi in tavoli tematici in cui i partecipanti tracceranno le direttrici per azioni concrete da realizzare nel prossimo futuro.

Una seconda parte dell’evento, in data da definire, sarà realizzato in occasione della premiazione delle borse di studio promosse dal bando della CNA di Chieti in cui i testimoni coinvolti racconteranno i risultati, opportunamente organizzati in piani di azione, e li presenteranno agli stakeholder invitati, ai quali sarà chiesto di prendere posizione ed impegnarsi in un percorso comune per lo sviluppo ed il supporto del sistema delle PMI.

Le istruzioni per iscriversi [CLICCA QUI]

Tavolo 1 #abilità e saperi: la formazione che serve

Il tavolo affronta il tema delle competenze che “servono” agli artigiani e alle PMI per essere competitivi in un contesto in continua “evoluzione”. Qual è la formazione che serve? Quali sono le competenze chiave da sviluppare? Come costruire un percorso di valore?

Tavolo 2 #la digitalizzazione per le PMI

Il tavolo affronta il tema della digitalizzazione delle piccole imprese artigiane per “rivoluzionare” il modo di fare impresa a seguito della diffusione sempre più capillare della rete e degli strumenti ad essa collegati: quali sono le opportunità per le aziende e gli artigiani? Quali competenze e strumenti digitali? Come intercettate l’innovazione digitale?

Tavolo 3 #internazionalizzazione e networking: come affrontare i nuovi mercati

Il tavolo affronta il tema della internazionalizzazione quale asse portante delle strategie aziendali per la tutela o per la conquista di nuove quote di mercato con riferimento alle reti di impresa quale strumento innovativo per l’internazionalizzazione.

Tavolo 4 #la rappresentanza CNA nel mondo che cambia

Il tavolo affronta il tema del sistema di rappresentanza, a cui i piccoli artigiani imprenditori si affidano per far valere i propri interessi presso istituzioni politiche nazionali e comunitarie. Come rafforzare l’incisività della rappresentanza? Come creare e coltivare la cultura per una rappresentanza efficace?

Tavolo 5 #comunità SMART: sostenibilità e competitività

Il tavolo affronta come il sistema CNA può contribuire a rendere “Smart” le città, sostenibili dal punto di vista energetico-ambientale, per la qualità dei servizi, per la partecipazione sociale indotta, per i nuovi servizi offerti e le iniziative economiche innescate. Quali scenari all’orizzonte? Quali possibilità, collaborazioni, sperimentazioni attivare?

Tavolo 6 #welfare, politiche sociali e lavoro

Il tavolo discute su come il territorio può contribuire all’evoluzione del modello di welfare, attraverso la collaborazione tra pubblico, privato e terzo settore, in un ottica di efficienza ed efficacia. Come migliorare l’erogazione dei servizi e risolvere i problemi dei cittadini? Con quali enti ed istituzioni bisogna avviare o rafforzare una collaborazione? Quali sono gli ambiti di miglioramento?