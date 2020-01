Prima dell'inizio della prossima primavera a Guilmi sarà pronto il campo di calcio in erba sintetica. I lavori sono cominciati già da tempo, dopo la sistemazione e l'abbassamento del fondo dell'attuale campo, manca la parte finale, ovvero l'applicazione del manto sintetico.

A confermare quanto già era nell'aria è stato il primo cittadino del comune dell'Alto Vastese - e dirigente della locale squadra calcistica - Carlo Racciatti, intervenuto nella terza puntata del format di Zonalocale.it L'Edicola del Bar Walter [guarda la puntata integrale].

Un investimento, quello per il nuovo campo, di 430mila euro: 280mila euro dal Psr, 150mila dal credito sportivo della Regione Abruzzo al quale Guilmi ha aderito nel click day.

"Entro 90 giorni - spiega il primo cittadino - ci sarà la gara d'appalto, poi in un mese saranno completati i lavori e avremo il campo che sogniamo. È stato un obiettivo che ci siamo fissati dal primo anno di amministrazione. Sarà forse l'unico campo dell'entroterra se considera il Medio e Alto Vastese. Prima di tutto servirà ai ragazzi del paese per avvicinarsi allo sport e poi potremo ospitare qualche squadra che vorrà venire in ritiro a Guilmi con una ricaduta sulla zona".

La squadra del paese, l'A.C.D. Guilmi, militante in Terza categoria, è una delle più longeve del Vastese con i suoi 32 campionati consecutivi; l'attuale campo sportivo in sabbia è particolarmente soggetto ad allagamenti durante il periodo invernale. Nella parte finale della stagione 2014/2015 ha disputato le proprie partite interne a Carpineto Sinello, mentre quest'anno sta giocando a Montazzoli, un piccolo disagio in attesa che l'opera venga completata.

Nel Vastese finora sono due i campi sintetici: quello di Cupello e l'altro inaugurato qualche settimana fa a San Salvo [l'articolo].