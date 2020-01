"La legge non è uguale per tutti", polemizza un residente di via Carducci, una delle strade che collegano viale D'Annunzio al parcheggio multipiano di via Ugo Foscolo, nel centro di Vasto.

Motivi della protesta: i parcheggi a pagamento, gli scrocconi che non pagano e la mancanza di controlli. "Qui ci sono molti residenti che hanno diritto ad avere gratuitamente il posto auto e che sono in possesso del regolare tagliando di esezione, ma tuti i giorni i parcheggi sono occupati da persone che non pagano, ma non hanno alcun diritto a parcheggiare gratuitamente. Spesso sono dipendenti comunali. E per noi residenti non c'è mai posto. Perché su questa strada non vengono eseguiti i giornalieri controlli di verifica degli scontrini di pagamento delle aree di sosta a strisce blu?".