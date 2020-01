Un inizio settimana in casa Vastese Calcio più dolce di quanto si possa pensare. Il pareggio di domenica, se pur con delle recriminazioni riguardo al rigore concesso al Paterno, non ha assolutamente cambiato le gerarchie di questo inizio di stagione. Oltre al primato in classifica, ce n’è un altro a rendere felice la società vastese. Ieri la stessa ha comunicato la cifra ufficiale degli abbonamenti venduti (431 tessere) che hanno portato alle casse biancorosse circa 19.000,00 euro (nel conteggio non è stata presa in considerazione la quota delle tessere rilasciate gratuitamente agli sponsor). Numeri che non contraddistinguono un record nella storia di questa realtà (nella stagione 1994-95 si arrivò alla soglia dei 900 abbonamenti in serie C2 con l’allora presidente Scopa), ma che rappresentano comunque una quota importante. Questo soprattutto in relazione alle cifre degli ultimi anni (lo scorso si arrivò appena a quota cinquanta tessere) e a quelle di altre realtà abruzzesi (ad Avezzano in serie D si è arrivati alla soglia dei 216 abbonamenti, mentre a Teramo 500. In eccellenza nessuno ha fatto meglio). Che l’entusiasmo sia tornato, ormai è più che evidente. L’affluenza di pubblico nella gara di due giorni fa, ma anche in quelle precedenti, ne è una prova. La Curva d’Avalos è tornata ad appoggiare la propria squadra come ai ‘bei tempi’ e nel corso di questa stagione si potrà registrare un incremento di pubblico ancora più notevole. Sarà il campo però a decretare le sorti di questa squadra e sia mister Colavitto che i suoi uomini lo sanno bene.

Ed è per questo che la società sta già pensando a qualche ritocco da fare nel mercato di dicembre. Qualche nome si è fatto e l'interesse è rivolto soprattutto a centrocampo e in attacco, dove servirebbe qualche innesto che dia maggiore tranquillità e più scelte a Colavitto. Anche il pacchetto fuoriquota andrebbe incrementato e su questo la società sta già lavorando. Il contributo dato dagli uomini che compongono questa rosa è stato davvero positivo: venti punti in nove giornate, sette in meno rispetto a quelli che si potevano ottenere a punteggio pieno. I tre punti persi a Pineto pesano, così come i due lasciati per strada in casa contro la Torrese, ma forse sono serviti ancor di più a dare una scossa maggiore alla squadra. I prossimi impegni non permetteranno a capitan Giuliano e compagni di potersi sedere sugli allori, a partire dall'impegno in Coppa Italia di domani. Intanto, sempre ieri, il giovane Antonio Polisena si è operato al menisco sinistro e i suoi compagni, così come la società, hanno voluto augurargli una pronta guarigione ed un grande in bocca a lupo, con la speranza di vederlo presto tornare in campo. L'operazione è stata curata dal primato di Chieti Lino Cavasinni.

La soddisfazione del presidente Bolami- "Se qualcuno aveva qualche dubbio rispetto all'entusiasmo che poteva essere riacceso in questa piazza, adesso se l'è tolto. Siamo super-contenti di come stanno andando le cose e di come la gente ha risposto. Domenica vedere lo stadio pieno è stata una grande soddisfazione. Adesso però continuiamo a rimanere con i piedi per terra, consapevoli che le cose miglioreranno solo attraverso una programmazione seria e studiata nei minimi particolari. Sono felice per tutto questo, perchè fino a tre mesi fa questa realtà rischiava di sparire, ora è più viva che mai. Sarà un campionato lungo e difficile. Ci sono molte squadre che potranno darci filo da tolcere, ed il Paterno ha dimostrato di essere una di queste. Con un pubblico favoloso come il nostro non possiamo che continuare a lavorare per rendere vincente questo progetto sia nel presente che per il futuro".

Coppa Italia ed un primato da difendere- I numeri sino a questo momento registrati fanno ben sperare. I biancorossi rimangono in testa e in solitudine anche nella classifica dei gol segnati (22 reti) in campionato, mentre per quanto riguarda le reti subite, il primato dei vastesi è rimasto tale in coabitazione proprio con il Paterno (entrambe hanno subito 5 reti in queste nove giornate). Domani i ragazzi di mister Colavitto torneranno in campo per affrontare il Miglianico all’Aragona, nella gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia (fischio d’inizio alle ore 14:30). Quasi sicuramente il tecnico della Vastese opterà per il turnover anche se, nell’intervista post partita di domenica, ci ha tenuto a ribadire che c’è grande interesse a ben figurare in questa competizione.