Nelle ultime settimane la questione sicurezza sul territorio è tornata prepotentemente alla ribalta con aggressioni e rapine succedutesi a distanza di pochi giorni. Ieri un'imprenditrice sansalvese è stata aggredita e scippata mentre si stava recando in banca per depositare del denaro, un colpo da 30mila euro [l'articolo].

Solo un giorno prima, domenica scorsa, a Cupello un edicolante di piazza Garibaldi è stato brutalmente malmenato da ignoti [l'articolo]. Due episodi con una dinamica molto simile; in entrambi i casi in azione due individui a bordo di una moto con il volto celato dal casco integrale.

Due settimane fa, a Lentella, invece, un banale incidente sfociata in un'aggressione a morsi [l'articolo]. Episodi slegati tra loro, ma che aumentano la percezione di insicurezza dei cittadini; dall'altra parte della medaglia ci sono le forze dell'ordine quotidianamente alle prese con problemi di organico. La questione, in realtà, non è mai completamente svanita dopo l'estate contraddistinta dai furti notturni nelle abitazioni alla presenza dei proprietari (l'ultimo caso a Casalanguida).

Di questo si parlerà in un incontro di Palmoli (il 30 ottobre alle 10.30 nel castello) al quale prenderanno parte il prefetto di Chieti Antonio Corona e il questore Vincenzo Feltrinelli. "Sarà quella l’occasione- spiega la parlamentare Pd Maria Amato organizzatrice dell'appuntamento - anche per dare il benvenuto al neo questore di Chieti".