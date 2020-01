Da lunedì 26 a sabato 31 ottobre anche l'Istituto comprensivo di Monteodorisio aderisce alla seconda edizione di Libriamoci. Reading, maratone di lettura, incontri con case editrici, premi organizzati con il Cepell, Centro per il libro e la lettura per appassionare alla parola scritta gli studenti di tutte le età, dall'Infanzia alle Superiori: modi diversi per offrire suggestioni, per far scoprire il libro come apertura sull'immaginario e per non far far identificare la lettura con i "compiti".

L'Istituto Comprensivo di Monteodorisio contribuisce con svariate iniziative che saranno raccolte nell'archivio del Cepell. "Dopo il 31 ottobre - spiegano - i libri non resteranno ad impolverarsi sugli scaffali: tutte le iniziative saranno raccolte nell’archivio del Centro per il libro e potranno fare da trampolino di lancio per l’edizione 2016 de Il Maggio dei libri. Con un obiettivo grande come un sogno: dall’autunno alla primavera, non smettere mai di leggere".