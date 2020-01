Riceviamo e pubblichiamo

Il 20 ottobre la scuola primaria Incoronata - Nuova Direzione Didattica Vasto, dirigente prof.ssa Nicoletta Del Re - è stata protagonista di una mattinata scolastica dedicata alla Settimana della Terra con l’attivazione di laboratori di geologia nell’ambito della terza edizione della Settimana del pianeta Terra, dal 18 al 25 ottobre, con manifestazioni e geoeventi organizzati in tutta Italia.

Per l’occasione tutti gli alunni, in collaborazione con l’associazione Vastoscienza, dalla classe prima alla classe quinta, sono stati impegnati, a piccoli gruppi, in attività laboratoriali interattivi di circa un’ora ciascuno, su giochi sulla collocazione geografica della nostra città, della nostra Regione, del nostro Stato e del continente europeo fra i continenti delle terre emerse, l’origine dei vulcani e dei terremoti, la riproduzione visiva, tattile, olfattiva di un vulcano, la struttura della terra con un viaggio virtuale al centro della terra alla scoperta della crosta terrestre, del mantello e del nucleo.

Nell’atrio della scuola, trasformatosi per l’occasione in grotta, i bambini hanno potuto rivivere il racconto dell’origine della terra, dal big-bang alle ere glaciali, alla comparsa del primo uomo il tutto in un’atmosfera magica e poetica, per concludere con la realizzazione, da parte di ciascun gruppo, di un cartellone murale sul quale ogni bambino con i colori a tempera ha lasciato l’impronta delle proprie mani, simbolica promessa delle nuove generazioni di rispetto e di cura del pianeta Terra.

Con questa giornata dedicata al pianeta Terra gli alunni della Scuola Primaria Incoronata hanno avuto modo di avvicinarsi, alle geoscienze e alle loro potenzialità per migliorare la qualità della nostra vita, riflettendo su temi molto attuali come l’ambiente, l’energia, le risorse e la riduzione dei rischi naturali, il rispetto per l’ambiente, la cura del nostro territorio e delle sue risorse, l’importanza della raccolta differenziata e della riduzione degli sprechi.

Gli insegnanti della scuola primaria Incoronata - Nuova Direzione Didattica Vasto