Si è tornati in campo ieri pomeriggio nel Campionato Juniores d’Elite (gir.B) abruzzese. Una quinta giornata positiva per l’U.s. San Salvo che è riuscito a trovare la prima vittoria stagionale contro Il Delfino Flacco Porto grazie al 5-2 siglato tra le proprie mura. In trasferta a Miglianico la Vasto Calcio ha ottenunto un punto nello scontro diretto tra due formazioni che vorrebbero fuggire dalle posizioni basse della classifica. Nel pomeriggio di oggi si è giocato il derby tra il Cupello ed il Vasto Marina, terminato 1-1. Per quanto riguarda gli altri risultati del girone, la Renato Curi Angolana in casa non ha commesso passi falsi ed ha superato con un netto 3-0 il Torre Alex Cepagatti. Vince e rimane in testa il River Casale (2-0 sulla Spal Lanciano), mentre l’Acqua e Sapone ed il Francavilla si accontentano di un pareggio (1-1).

Come accade in ogni 'derby' che si rispetti, è stata una partita accesa quella tra il Cupello di mister Panfilo Carlucci ed il Vasto Marina di mister Cesario, terminata in pareggio con il gol di Cinquina arrivato negli ultimi quindici minuti della gara. Il difensore rossoblù, realizzando di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ha permesso ai suoi di conquistare un punto prezioso contro una formazione di livello come quella vastese. Per il Vasto Marina due punti persi che la fanno scendere al secondo posto, a due punti dalla capolista River Casale. Nel primo tempo i giocatori in maglia gialla erano riusciti a portarsi in vantaggio grazie al gol di Donato Forte, protagonista di diverse azioni successive che gli hanno fatto sfiorare la doppietta personale. Nel finale gli ospiti hanno avuto una grossa occasione di siglare il gol del vantaggio con Pianese, ma quest'ultimo davanti alla porta non è riuscito a trovare l'aggancio vincente. Tanta amarezza per il presidente Cirulli, dispiaciuto per il pareggio ottenuto oggi visto e considerato l'ottima gara portata avanti dai suoi ragazzi. In campo, stavolta da avversari, Nocciolino (ex Cupello) e Monachetti (ex Vasto MArina).

Nella gara di ieri, i biancazzurri di mister Vincenzo Di Nardo, dopo i primi venti minuti di pieno equilibrio, hanno trovato la rete del vantaggio grazie a D’Alò. Il raddoppio, siglato dieci minuti più tardi, ha visto protagonista il solito Colitto che ancora una volta da fuori area, ha mandato la sfera sotto l’incrocio (2-0). Nella ripresa la voglia di vincere dei padroni di casa non si è arrestata e al cinquantacinquesimo Larivera in ‘tap-in’ ha realizzato la terza rete del match (3-0). Successivamente altri due gol per il San Salvo, uno segnato dal neo-entrato Pedrino, bravo a scartare la difesa e a superare il portiere avversario con un pallonetto; il secondo, l’ultimo dei sansalvesi, realizzato da Colitto (doppietta per lui) intorno al settantacinquesimo. Una volta assicuratosi la vittoria, mister Di Nardo decide di cambiare cinque dei suoi giocatori per dare spazio anche ai meno utilizzati e nel finale Il Delfino Flacco Porto ha avuto così la possibilità di segnare almeno due gol. Una vittoria che serviva e non poco all’U.s. San Salvo dopo un avvio di stagione sfortunato e privo di sorrisi.

Il Vasto Calcio, di scena a Miglianico, ha trovato un pareggio dopo la brutta sconfitta ricevuta in casa contro il River Casale della

settimana scorsa (4-0). In gol nel match di ieri Domenico Natarelli al ventiseiesimo. Il pareggio dei padroni di casa è arrivato otto minuti più tardi, firmato da Ciccocioppo. Nella ripresa i vastesi sono rimasti in dieci a causa dell’espulsione di Salvatore. Nonostante questo alla fine un punto a testa per entrambe le formazioni che rimangono così a pari punti in classifica, penultimi davanti all’Atessa Mario Tano, sino ad ora ancora a secco.

Tutti i risultati della quinta giornata

Miglianico-Vasto Calcio 1-1

RC Angolana-Torre Alex Cepagatti 3-0

River Casale-Spal Lanciano 2-0

Francavilla-Acqua e Sapone 1-1

San Salvo-Il Delfino Flacco Porto 5-2

Sambuceto-Atessa Mario Tano (da giocarsi)

Cupello-Vasto Marina 1-1

La classifica

River Casale 15

Vasto Marina 13

RC Angolana 10

Cupello 10

Acqua e Sapone 10

Francavilla 9

Torre Alex Cepagatti 7

Sambuceto 6*

San Salvo 4

Il Delfino Flacco Porto 4

Spal Lanciano 3

Vasto Calcio 2

Miglianico 2

Atessa Mario Tano 0*

*squadre con una gara in meno