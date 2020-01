"Un rafforzamento dell’organico in servizio alla caserma dei carabinieri e dei servizi periodici di controllo che già da alcuni mesi stanno interessando tutto il territorio comunale". Lo annuncia il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, all'indomani della rapina ai danni di una imprenditrice del posto davanti alla filiale della Banca Toscana di via Duca degli Abruzzi [l'articolo].

"Esprimo la mia vicinanza personale e di tutta l’amministrazione comunale alla commerciante che ieri mattina è stata vittima di una rapina mentre si recava in banca. È un episodio spiacevole e deprecabile. Ogni commento è superfluo. Nonostante l’impegno delle forze dell’ordine purtroppo accadono comunque episodi che lasciano sgomenti e ci spingono a chiedere un rinnovato impegno di chi è preposto alla sicurezza del territorio".

"Voglio ribadire che San Salvo non è affatto in mano alla delinquenza – conclude il primo cittadino – e chi dice questo non solo non ama la città ma contribuisce ad alimentare un clima di paura oltre a dire il falso. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, su questo siamo tutti d’accordo, e i cittadini devono fare rete segnalando le situazioni sospette perché tutti dobbiamo fare qualcosa di più per la sicurezza. Forse qualcuno crede di fare politica e guadagnare consensi da questi fatti. San Salvo è in grado di reagire ad ognuno di questi fatti con suprema dignità e riaffermare i valori del lavoro e dell'onestà che hanno reso grande questa città e in nome dei quali dovremmo tutti chiedere al Governo nazionale più risorse e più attenzione per le forze dell'ordine che operano nel nostro territorio".