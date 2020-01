Sconfitta tra le mura amiche per la juniores della Vastese Calcio a 5 nella sfida contro il Lanciano. I biancorossi di mister Porfirio hanno disputato una gara fisica ed equilibrata in cui alla fine è mancata solo la vittoria. A trovare il primo gol della partita sono i frentani, al 15' del primo tempo. I padroni di casa trovano la giusta reazione e si portano in vantaggio grazie alle reti di Mungiguerra e Notarangelo.

Al rientro in campo sono i ragazzi del Lanciano a cercare la via del gol, trovando però sulla loro strada un Di Pardo in forma smagliante. Al 53' minuti dalla fine è una punizione mal gestita dalla Vastese a regalare agli ospiti la ripartenza che vale il gol del pareggio. Poi, a due minuti dalla fine, una disattenzione della retroguardia biancorossa permette al Lanciano di siglare il 3-2. A nulla serve l'arrembaggio finale, supportato dai tanti tifosi presenti al campo della Promo Tennis. Finisce con una sconfitta per la Vastese che non ancora riesce a staccarsi da quota zero in classifica. La prossima giornata vedrà impegnata la juniores biancorossa in casa del San Vito.