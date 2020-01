In arrivo il secondo e terzo appuntamento con la Formazione Anffas-Consorzio Matrix, “A scuola di inclusione”, in due giornate: il 31 ottobre ed il 4 novembre dalle ore 9.00 alle 13.00, presso l’Istituto “F.Palizzi” di Vasto. Due giornate di formazione a livello nazionale, che prevedono la partecipazione gratuita, previa iscrizione, con Attestato di frequenza specifico.

Il personale scolastico ha diritto all’esonero dal servizio, come da normativa.



“Praticare la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità a scuola” è il progetto di Abilitarte, che attraverso la promozione e la sensibilizzazione di questa importante tematica, offre approfondimenti di studio, formazione e scambi di esperienze. Hanno collaborato a questa importante iniziativa: Consorzio Matrix, Istituti "F. Palizzi" e "E. Mattei" di Vasto, CTS di Chieti, Università delle Tre Età di Vasto e partners di progetto (Provincia di Chieti, CSV di Chieti, Circolo Arci di Vasto), con il patrocinio del Comune di Vasto.



Il programma:

Pone l’accento sui temi dell’inclusione, la condivisione di conoscenze ed esperienze, buone prassi e metodologie insieme alla presenza di rappresentanti ed esperti del mondo scientifico e accademico, referenti di associazioni locali non esclusivamente inseriti nell’ambito della disabilità e in favore dell’integrazione e inclusione sociale.

Info e iscrizioni:

Segreteria organizzativa Anffas Vasto: tel/fax 0873 380564 dal lunedì al venerdì

mail: anffas-vasto@libero.it.

Resp. progettazione e gestione progetto Abilitarte, dott.ssa Pamela Di Vincenzo

mail: pamdivincenzo@hotmail.it