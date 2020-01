Rapinata mentre va a versare i soldi dell'incasso in banca. È successo questa mattina nel centro di San Salvo. La donna - una imprenditrice del posto - poco dopo le 11 si stava recando agli sportelli della Banca Toscana di via Duca degli Abruzzi, quando sarebbe stata avvicinata dai rapinatori in sella a una moto che le hanno scippato la borsa contenente i soldi.

I carabinieri di Vasto e San Salvo coordinati dal Maggiore Giancarlo Vitiello stanno cercando di risalire agli autori; qualche aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere della banca che già fornirono elementi utili nel caso dell'assalto al portavalori di fine 2012.

Secondo l'Ansa Abruzzo il colpo avrebbe fruttato 30mila euro. "Le due persone erano armate di pistola, con casco e tuta da lavoro. Lei reagisce e i due la malmenano".

L'episodio arriva dopo poco più di 24 ore dalla grave aggressione a un esercente di Cupello [l'articolo]. Gli ultimi casi a San Salvo risalgono solo a pochi mesi fa: lo scorso 17 giugno al Conad di piazza San Nicola [l'articolo] e il 14 agosto al punto vendita di Acqua e Sapone di piazza della Pace [l'articolo].