"Lo scorso 5 ottobre si è svolta la Conferenza di Servizi conclusiva per l’acquisizione dei pareri, nulla osta ed atti di assenso previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici curati da altre autorità (Provincia di Chieti – ASL – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Abruzzo – Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo di Chieti – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Abruzzo di L’Aquila – Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Segretariato Regionale dell’Abruzzo, Servizio Tutela – Giunta Regionale DPE, Dipartimento Trasporti Mobilità Turismo e Cultura, servizio Governo del Territorio, BB.AA. e Aree Protette). L’unanimità dei pareri di assenso ha costituito determinazione conclusiva favorevole della Conferenza. Attualmente, i tecnici incaricati stanno procedendo all’aggiornamento degli elaborati grafici e della normativa tecnica del PR Città Storica. Fra circa 20 giorni tale lavoro dovrebbe essere terminato e, quindi, al massimo entro il 31 dicembre p.v., vi potrà essere il passaggio in Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva".

Lo annuncia l'assessore all'Urbanistica, Luigi Masciulli, relativamente al Piano Cervellati (recupero del cantro storico) e sul Piano Spiaggia aggiunge: "Nella seduta del Consiglio comunale del 7 agosto scorso sono state esaminate le osservazioni. Per il giorno 23 novembre è stata convocata la Conferenza di Servizi definitiva per l’acquisizione dei pareri degli Enti terzi. Se non vi saranno intoppi (come ritengo, ad oggi, che non dovrebbero esservene: il condizionale, in questi casi, è d’obbligo), si potrà procedere per l’approvazione definitiva in Consiglio comunale entro il 15 febbraio 2016".