Bus bloccati e auto incolonnate ieri in via Zara, dove le vetture parcheggiate selvaggiamente all'altezza di un restringimento della carreggiata hanno creato non pochi problemi alla circolazione.

"Per tutta la giornata - racconta un conducente di mezzi pubblici - siamo stati costretti continuamente a fermarci in corrispondenza dell'impalcatura montata all'esterno di un palazzo". La struttura occupa il marciapiede e circa un terzo della corsia, consentendo comunque il transito dei mezzi, ma il problema è stato causato dalle "macchine parcheggiate sul lato opposto, che ci hanno ostruito il passaggio. Siamo stati costretti a fermarci e il traffico è rimasto bloccato, inducendo molti automobilisti ad aspettare o a fare marcia indietro" con manovre tutt'altro che sicure. "Perché non è stato posizionato un segnale di divieto di sosta e perché non sono stati multati coloro che hanno parcheggiato intralciando la circolazione?".