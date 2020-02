Quella del 26 ottobre 2015 è una data significativa e speciale per i fratelli Cosimo e Giuseppe Diella: l'attività della loro pasticceria Moderna taglia oggi il traguardo del 35° anniversario. Dall'apertura del primo locale in piazza Verdi di tempo ne è passato, è rimasta però intatta la passione e la maestria nella produzione di prelibate bontà che deliziano la colazione di tanti vastesi e non e le loro occasioni di festa.

Sono dunque 35 anni che Cosimo, provetto pasticcere a Milano in una scuola che ha formato i migliori in Italia, lavora nel suo laboratorio con al fianco il fratello Giuseppe. Ed è nel loro esercizio adesso in via Arno, a pochi passi dal cuore del centro storico della città, che possiamo trovare tante dolcezze, tra cornetti, torte e altre specialità, tutte e livello di prodotto artigianale di una bontà riconosciuta, con le 'chicche' dei panettoni e delle colombe nei periodi delle due ricorrenze di festa principali.

Tante ore di lavoro quotidiano, contraddistinte da una grande passione. Dolci e non solo per i Diella, conosciuti in città e nel territorio anche per l'impegno nella gestione di una società sportiva di pallavolo, la Magica Team Volley Vasto, palestra di sport e di vita in modo particolare per tanti giovani. Ai fratelli Diella ed a tutto lo staff della pasticceria Moderna tanti cari e sinceri auguri per questo bell'anniversario.