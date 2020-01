Ancora episodi di vandalismo nel centro storico di Vasto in quella che ormai sembra una vera e propria sfida ai residenti che, come riferisce l'assessore Luigi Marcello, "sono esasperati, non ce la fanno davvero più". Sabato pomeriggio le pattuglie della polizia municipale e dei carabinieri sono intervenute diverse volte, in seguito a segnalazione dei cittadini, poichè un gruppo di ragazzi stava creando problemi nei vicoli dietro la chiesa di Santa Maria. Ieri mattina, gli operatori della Pulchra hanno trovato i segni del passaggio dei vandali. In particolare è stato distrutto uno dei pesanti vasi posizionati nei vicoli, altri sono stati danneggiati, oltre al numero di scritte su porte, muri e arredo urbano in costante aumento. Nella mattinata di ieri l'assessore Marcello e il comandante della Polizia Municipale Giuseppe Del Moro hanno verificato quanto accaduto e raccolto il malcontento dei residenti. "La notte non dormiamo - dicono arrabbiati -, chiediamo solo di poter avere un po' di tranquillità e poter stare tranquilli nelle nostre case".

La videosorveglianza. Per arginare il fenomeno del vandalismo potrà rivelarsi preziosa la videosorveglianza, i cui lavori dovrebbero essere in dirittura d'arrivo. "Sono già 76 le telecamere installate nel territorio cittadino e nei prossimi giorni i lavori saranno ultimati con la sistemazione degli impianti nel centro storico cittadino e con la predisposizione della centrale operativa presso il Comando della Polizia Municipale – dichiara Luciano Lapenna. L’impianto di videosorveglianza può rappresentare un forte deterrente contro i danni al patrimonio da parte di teppisti e idioti che quotidianamente sfogano le loro frustrazioni su beni appartenenti a tutta la collettività. La Pubblica Amministrazione cittadina spende €2000,00 al giorno per riparazioni, manutenzioni straordinarie, rifacimenti e sostituzioni di beni pubblici danneggiati da idioti e teppisti che non hanno per nulla a cuore il patrimonio pubblico così come le più elementari regole di civiltà. Inoltre, l’impianto di videosorveglianza sarà molto utile alle Forze dell’Ordine e all’Autorità Giudiziaria nel compiere le loro indagini, per il controllo del territorio e per garantire maggiore sicurezza ai cittadini".