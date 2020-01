Torna come ogni lunedì, da tre anni a questa parte, l'appuntamento dedicato ai protagonisti dello sport del nostro territorio. All'Edicola del Bar Walter, Stefano Troilo ha incontrato Fabio D'Alonzo e Luigi Marchione, dell'All Games San Salvo calcio a 5 e poi Carlo Racciatti e Gianni Racciatti, dal Guilmi che milita in terza categoria. Si è parlato di campionati, giovani e del progetto per il nuovo campo in sintetico di Guilmi.

In chiusura abbiamo lanciato anche il sondaggio di questa settimana, che troverete sulla pagina facebook dell'Edicola [clicca qui] e al quale vi invitiamo a rispondere. E poi, se volete partecipare o proporci un ospite, potete scrivere a redazione@zonalocale.it.

Buona visione e...vi aspettiamo lunedì prossimo al Bar Walter!