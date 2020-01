Ha affidato il suo appello alla collaborazione al più noto dei social network, Facebook. Manuele Marcovecchio, primo cittadino di Cupello, interviene sulla grave aggressione nei confronti di un negoziante di piazza Garibaldi, invitando chiunque sappia qualcosa al coraggio di denunciare.

"La brutale aggressione subita dal caro G. S. - scrive - è un atto tanto criminale quanto estremamente vile. Di fronte a tali episodi, una Comunità matura deve dimostrare non solo solidarietà nei confronti della vittima, ma anche, direi soprattutto, coraggio nel denunciare fatti e persone, collaborando insieme per l'individuazione dei responsabili. Cupello e la sua gente sarà sempre più forte di chi vuole farle del male".

Ieri mattina poco dopo l'orario di apertura, un individui ha fatto irruzione nell'edicola-tabaccheria colpendo l'uomo con un casco causandogli la rottura del naso, dello zigomo e dei denti e varie tumefazioni [l'articolo]. Fuori c'era un complice in attesa in sella a una moto.

Ignote le ragioni dell'aggressione. I carabinieri coordinati dal Maggiore Giancarlo Vitiello escludono che possa trattarsi di un tentativo di rapina, considerato che a quell'ora in cassa non c'erano soldi e che dal negozio non è stato portato via nulla.