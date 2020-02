Nell’ottava giornata del Campionato di Promozione abruzzese (gir.B) il Pro Sulmona ed il River Casale commettono un passo falso, mentre Il Delfino Flacco Porto, con la vittoria conquistata in casa contro il Villa 2015 (4-0) riesce ad agguantare il primato in coabitazione con il Sulmona. Una domenica positiva per il Vasto Marina che è riuscito a battere il Passo Cordone (3-0). Torna a casa con un solo punto il Casalbordino dalla trasferta di Fara San Martino (0-0), rimanendo comunque attaccato ai primi posti della classifica.

Per quanto riguarda la vittoria dei ragazzi di mister Cesario, la doppietta di Marino ha dato il la a quello poi è stato il successo casalingo. La prima rete del giocatore vastese è arrivata al tredicesimo, mentre la seconda al ventottesimo. Nel minuto di recupero della prima frazione di gioco, Luca Madonna è riuscita ad infilare la terza rete dei vastesi che poi, nella ripresa, pur non segnando sono riusciti a chiudere la pratica. Un 3-0 che mette tranquillità in casa Vasto Marina e fa ben sperare per il proseguimento della stagione. L'unica notizia negativa riguarda l'infortunio al ginocchio del giovane Di Biase.

Per quanto concerne il Casalbordino, invece, i ragazzi di mister Farina non sono riusciti a buttarla dentro contro un avversario ostico. Nel primo tempo le occasioni per segnare non sono mancate con i vari Manolo, Di Pasquale, Berardi e Del Giango. Nonostante questo, il gol non è arrivato. Nella ripresa la partita è stata più equilibrata rispetto al primo tempo, con il Fara San Martino che si è reso pericoloso in diverse occasioni. I giallorossi hanno continuato a spingere sull’acceleratore, ma i tentativi degli ospiti, così come quelli dei padroni di casa, alla fine si sono dimostrati vani. Un punto portato a casa non rende del tutto sazi i giallorossi, consapevoli di dover sfruttare meglio le occasioni che si creano in partita.

Tutti i risultati dell’ottava giornata

Castello 2000-River Casale 2-1

Castiglione-Virtus Ortona 0-0

Fara San Martino-Casalbordino 0-0

Fossacesia-Bucchianico 2-0

Il Delfino Flacco Porto-Villa 2015 4-0

Penne-Palombaro 2-1

Silvi-Pinetanova 0-0

Torre Alex Cepagatti-Pro Sulmona 1-0

Vasto Marina-Passo Cordone 3-0

La classifica

Pro Sulmona 16

Il Delfino Flacco Porto 16

Casalbordino 15

Penne 15

Castello 2000 14

Fara San Martino 13

Fossacesia 13

River Casale 13

Silvi 13

Vasto Marina 12

Passo Cordone 10

Torre Alex Cepagatti 10

Pinetanova 7

Villa 2015 7

Virtus Ortona 6

Palombaro 4

Bucchianico 4

Castiglione Val Fino 3