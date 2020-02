Terza sconfitta esterna per la BCC Generazione Vincente Vasto Basket. In casa della Dino Bigioni shoes Montegranaro i biancorossi vengono sconfitti per 75-57 da una squadra esperta e tecnicamente valida. I vastesi, complice l’assenza di Ierbs, hanno potuto mandare in campo appena 7 uomini e ora avranno una settimana di lavoro per preparare la trasferta di Martina Franca in cui tentare di portare a casa la prima vittoria lontano dal PalaBCC.

La partita. Primi canestri che portano la firma dei padrini di casa che riescono poi ad allungare fino al +7 con la tripla di Trani (11-4) a cui risponde Jovancic (11-6). I padroni di casa sembrano riuscire a mantenere il vantaggio anche quando i biancorossi si riavvicinano a -4 con il canestro di Grassi (che però manca il -3 sbagliando il libero) fino a chiudere il primo quarto sul 20-14. I marchigiani allungano ancora nel secondo parziale, arrivando per la prima volta ad un vantaggio in doppia cifra (29-19) grazie al canestro di Gatti. Il Montegranaro dilaga e arriva a toccare i 19 punti di vantaggio (40-21) e solo nel finale di quarto i biancorossi trovano la via del canestro, con quattro punti di Casettari, con la squadra che cerca di rimanere compatta per tentare il rientro. Il passivo resta però pesante e si va al riposo sul 40-25.

Al rientro in campo il Montegranaro spinge forte sull’acceleratore, con un break di 10-2 che porta i vastesi sul -23 (50-27). Con il passare dei minuti la distanza tra le due squadre oscilla attorno ai 20 punti, con Dipierro e compagni che non riescono a trovare la via per piazzare un break che li rimetterebbe in gioco. E così il terzo quarto si chiude con la squadra di casa avanti 61-43. A quattro minuti dal termine c’è lo scatto d’orgoglio degli uomini di coach Luise che riescono a rifarsi sotto fino al -12 con il canestro di Di Tizio (64-52). Sono due triple di Fabi e Rossi, però, a riportare i padroni di casa in una situazione blindata. Finisce 75-57 per i padroni di casa.

"Con una squadra molto fisica come Montegranaro abbiamo fatto fatica - commenta coach Sergio Luise - anche perchè all'inizio avremmo dovuto essere più veloci e duri in difesa ma così non è stato. Non mi sono piaciuti i primi due quarti per l'approccio che abbiamo avuto. Nella seconda parte di gara la squadra ha messo in campo più attenzione e ha accellerato in attacco fino a ricucire sul -12. Lì, poi, abbiamo sbagliato anche dei liberi pesanti che ci avrebbero portato sotto la doppia cifra. Poi, difendendo a zona, abbiamo concesso tiri ai loro giocatori più bravi che ci hanno punito". Il tecnico dei biancorossi non nasconde la sua amarezza. "Sono dispiaciuto perchè anche in questa trasferta non siamo riusciti giocare ad alti livelli per almeno 35 minuti, come avrei voluto. In una giornata che ci vede sconfitti vorrei sottolineare la prestazione di Casettari, che ha messo sul parquet molta presenza mentale e tecnica di fronte ad avversari molto fisici".

Dino Bigioni Shoes Montegranaro - BCC Generazione Vincente Vasto Basket 75-57

Montegranaro: Sanna 5, Rossi 17, Broglia 2, Di Trani 15, Rosignoli 11, Ciarpella 0, Fabi 11, Gatti 8, Marzullo 3, Trionfo 3. Coach: Steffè

Vasto: Grassi 11, Di Tizio 4, Jovancic 16, Casettari 13, Brighi 11, Dipierro 2, Di Rosso ne, Pace 0, Cordici ne, Cicchini ne. Coach: Luise