Giornata dedicata al commercio ambulante a Vasto con la 29ª edizione del Trofeo Bancarella, organizzato dall'Apam-Fiva Confcommercio in collaborazione con l'amministrazione comunale di Vasto. Soddisfatto il promotore dell'iniziativa, Ottaviano Semerano: "È sempre un piacere organizzare questo appuntamento. Portiamo nel cuore il ricordo di Francesco Smargiassi, io a lui devo tanto perchè mi ha dato la spinta per entrare in questa organizzazione. Alla famiglia Smargiassi e al Comune di Vasto, con cui ho sempre avuto una stretta collaborazione, non posso che dire grazie". In rappresentanza dell'amministrazione comunale c'erano gli assessori Lina Marchesani e Luigi Marcello, il presidente del consiglio comunale Giuseppe Forte e il comandante della polizia municipale Giuseppe Del Moro, oltre al consigliere regionale Mario Olivieri. Da questa mattina nell'area della fiera sono presenti i rappresentanti delle forze dell'ordine, in divisa e in borghese. "Ringraziamo anche loro - ha aggiunto Semerano - perchè hanno posto argine alla presenza di venditori abusivi".

I premi. Dalla famiglia Smargiassi è stato premiato l'espositore con la bancarella più originale, Rocco Balenzani di Bari, che insieme alla moglie ha portato a Vasto un assortimento di decorazioni natalizie. Premiata dall'assessore Marchesani la rappresentante della Forever, ditta che commercializza prodotti a base di aloe, arrivata da Bergamo.