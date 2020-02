Seconda giornata per la Terza categoria del Vastese che vede in campo 12 formazioni del territorio. Inizio di campionato per ora da ricordare per il Lentella che vince oggi in casa contro il Carunchio 2010 per 2 a 1.

Primo tempo senza particolari emozioni, poi sono gli ospiti nella seconda frazione di gioco a dare la sveglia con un eurogol di Alessio Lucci dalla lunga distanza. I lentellesi cercano subito di pareggiare i conti e guadagnano un calcio di rigore trasformato da Giuseppe Ramundi. Lo stesso numero 11 qualche minuto più tardi raddoppia con azione da ricordare: 1-2 perfetto con Valentini e pallonetto che scavalca il numero 1 ospite.

Prima del fischio finale espulso lo stesso Lucci per qualche frase nei confronti di arbitro o avversari. Un altro Lucci (Roberto) mette i brividi al Lentella rischiando su un colpo di testa indietro finito di poco a lato.

Prima partita vinta per l'Aurora Furci che si impone in casa per 3 a 0 sul Real Cupello di mister Scardigno ancora "al palo". Regalano i tre punti ai furcesi le reti di Cianciosi (Stefano) e Adrian.

Tre punti anche per il Guilmi sul campo del Real Liscia per 1 a 0. In gol il "solito" Giacomo Perrucci che si ripete dopo la marcatura della prima giornata.

Il Pollutri vince in casa contro la Virtus Tufillo, avversaria mai semplice, per 2 a 0. Gli ospiti, così come nel primo turno, non hanno realizzato un calcio di rigore parato da Di Falcio oltre ad aver preso due legni. Per il Pollutri in gol Petrosi e Frasca.

Dopo la larga vittoria di domenica scorsa, la Dinamo Roccaspinalveti impatta 1 a 1 contro l'ostico Vasto, gol dei gialloneri di Basso Colonna.

L'Atletico Cupello nella gara delle 17 ha battuto 3 a 0 la New Robur agganciando il Lentella. In gol Nicolino Marchesani, Lino Conte e Alessandro Marchione.

I RISULTATI DELLA 2ª GIORNATA

Atletico Cupello - New Robur 3-0

Aurora Furci - Real Cupello 2-0

Dinamo Roccaspinalveti - Vasto 1-1

Lentella - Carunchio 2010 2-1

Pollutri - Virtus Tufillo 2-0

Real Liscia - Guilmi 0-1

LA CLASSIFICA

Lentella 6

Atletico Cupello 6

Dinamo Roccaspinalveti 4

Aurora Furci 4

Guilmi 4

Pollutri 3

New Robur 3

Vasto 2

Virtus Tufillo 0

Real Cupello 0

Real Liscia 0

Carunchio 2010 0

IL PROSSIMO TURNO

Carunchio 2010 - Aurora Furci

New Robur - Pollutri

Real Cupello - Guilmi

Real Liscia - Atletico Cupello

Vasto - Lentella

Virtus Tufillo - Dinamo Roccaspinalveti