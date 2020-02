Una domenica senza sorrisi sia per il San Salvo che per il Cupello. I biancazzurri in trasferta a Martinsicuro subiscono una sconfitta che pesa e non poco sul groppone, soprattutto ai fini della classifica. I rossoblù in casa non trovano una vittoria che avrebbe dato ossigeno alla squadra di mister Di Francesco, costretta adesso a doversi rifare per ‘uscire dal tunnel’, altrimenti la crisi potrebbe diventare più nera di quanto lo è già.

Con questo risultato i ragazzi di mister Rufini scendono al settimo posto. I gol che hanno causato la sconfitta sansalvese portano la firma di Mastrojanni e Loris Di Giorgio, il primo ha realizzato dal dischetto al quarto minuto della ripresa l’1-0, il secondo nei minuti finali della gara, ha reso la doccia degli ospiti ancora più gelata di quanto già non lo fosse. Per Marinelli e compagni, visto che il campionato è lunghissimo, non bisognerà perdere la calma e cercare di evitare passi falsi come quello di oggi.

In casa Cupello la situazione è al quanto negativa. La classifica vede i rossoblù al penultimo posto e l’1-0 di oggi pesa davvero tanto, perché fare punti era importante se non vitale. Il gol che ha regalato la vittoria agli albensi è stato realizzato da Clementoni al quinto del primo tempo su calcio di rigore. Nonostante i cambiamenti tattici di mister Di Francesco, alla fine la sua squadra ha chiuso la partita ancora una volta senza racimolare punti, rimasta in dieci negli ultimi cinque minuti a causa dell'espulsione per somma di cartelli ai danni di Benedetti. Adesso la vera domanda che Avantaggiato e compagni si dovrebbero porre è: come e in che modo sarà possibile 'uscire dal tunnel?' La risposta potrà arrivare solo dagli esiti delle prossime partite.

Martinsicuro-San Salvo (2-0)

reti: Mastrojanni 49’, Loris Di Giorgio 92’ (M)

ammoniti: Cucco, Pietropaolo A., Kala, Carboni, Galli (M); Felice,Triglione (S)

Martinsicuro: Facibeni, Lanzano, Piunti, Alessandroni, Cucco, Pietropaolo Antonio (Di Giorgio L.), Di Giorgio A., Kala, Mastrojanni (70' Galli), Carboni, Picciola (89' De Cesaris); a disposizione: Tronelli, Piemontese, Pietropaolo Alessandro, Vagnoni. Allenatore: Di Fabio

U.S. San Salvo: Colanero, Felice, Ramundo, Cordisco (89' Torres), Ianniciello, Triglione, Ferrante (81' Consolazio), Di Pietro (62' Di Ruocco), Marinelli, Colitto, Antenucci; a disposizione: Cialdini, Vicoli, Lufino, Izzi. Allenatore: Rufini

Cupello-Alba Adriatica (0-1)

reti: Clementoni 5’

ammoniti: Nanni, Martelli (C); Calvaresi, Clementoni, Di Nicola (A)

espulso: Benedetti (doppia ammonizione)

Cupello: Tascione, Antenucci (59' Bruno), Nanni (87' Persichitti), Berardi, Martelli, Benedetti, D’Antonio, Quintiliani, Maio, Zeytullayev, Monachetti (59' Avantaggiato); a disposizione: Marconato, Marzocchetti, Del Bonifro, Marchioli. Allenatore: Di Francesco

Alba Adriatica: Petrini, Arietti, Calvarese, Ianni, Sacchetti, Bonaiuti, Clementoni, Capocasa (70' Emili G.), Scrivani (86' Arciprete), Di Nicola, Antonacci (70' Scaramazza); a disposizione: Spinelli, Palazzasa, Belardinelli, Emilii M. Allenatore: Di Serafino.

Tutti i risultati della nona giornata

Acqua e Sapone-Francavilla 0-0

Capistrello-Val di Sangro 1-2

Celano-RC Angolana 1-1

Cupello-Alba Adriatica 0-1

Martinsicuro-San Salvo 2-0

Montorio-Sambuceto 1-0

Pineto-Miglianico 3-1

Torrese-Morro d’Oro 0-0

Vastese-Paterno 1-1

La classifica

Vastese 20

Paterno 19

Martinsicuro 17

Pineto 17

Morro d'Oro 16

Alba Adriatica 15

San Salvo 15

Miglianico 13

RC Angolana 12

Capistrello 11

Torrese 11

Val di Sangro 10

Montorio 9

Sambuceto 9

Celano 8

Francavilla 6

Cupello 6

Acqua e Sapone 1