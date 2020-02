Tanta amarezza per Andrea Iannone nel Gran Premio di Malesia. Il pilota vastese è costretto al ritiro dopo appena un giro a causa di un problema alla sua moto.

La gara. Partenza a “ventaglio” sul circuito di Sepang con Iannone che, dopo un paio di curve, si trova sesto dietro al suo compagno di squadra Dovizioso. Mentre sta terminando il primo giro Iannone è costretto a rialzarsi dal cupolino e lasciarsi sfilare da tutti i piloti che lo seguono. È costretto al ritiro e lentamente torna verso la corsia dei box. A mettere ko la Desmosedici Gp15 di Iannone è stato un sasso che ha bucato il radiatore, rendendo di fatto inutilizzabile la moto. Un vero peccato perchè a Sepang fa segnare il suo secondo "zero" in stagione dopo aver conquistato il podio la settimana scorsa in Australia.

Pedrosa vola in testa alla gara, seguito da Lorenzo. Dietro di loro il duello tra Rossi e Marquez porta lo spagnolo a terra dopo un contatto con l'avversario. Giornata nera per la Ducati visto che Dovizioso, al 10° giro, cade rovinosamente a terra.

Finisce con la vittoria di Pedrosa, davanti a Lorenzo e Rossi che, dopo la decisione della commissione disciplinare, partirà dall'ultimo posto in griglia nel gran premio di Valencia, ultima tappa della stagione. Con Lorenzo che gli è dietro di appena 7 punti una situazione davvero complicata per il pilota italiano nella corsa al titolo. Con i punti conquistati oggi Pedrosa supera anche Andrea Iannone al quarto posto nella classifica mondiale.

"Sono veramente dispiaciuto perché per la seconda volta in questa stagione ho avuto un problema con la moto in un momento importante per me, visto che mi sto giocando il quarto posto in campionato. Qui c’era la possibilità di fare una buona gara, perché questa mattina nel warm-up la moto andava bene. Probabilmente in partenza un pilota davanti a me ha tirato su un sasso che è schizzato nel radiatore, bucandolo. Certo che arrivare a Valencia con due punti di svantaggio da Pedrosa non è la situazione ideale: sarà molto dura giocarmi il quarto posto, però rimane il mio obiettivo e cercherò di ottenerlo".

L'ordine d'arrivo: Pedrosa, Lorenzo, Rossi, Smith, Crutchlow, Petrucci, A. Espargaro, Vinales, P.Espargaro, Bradl, Redding, Hernandez, Barbera, Elias, Bautista, Hayden, Miller, Di Meglio, Laverty, West.