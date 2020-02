Un punto a testa e alla fine, per quello che si è visto in campo, risultato più che giusto. Finisce 1-1 tra la capolista- che si conferma comunque tale- Vastese Calcio ed il Paterno. Stavolta i padroni di casa hanno giocato una partita dai due volti: un primo tempo spento ed una seconda frazione di gioco invece giocata con intensità e cattiveria agonistica. Gli ospiti, dalla loro, hanno confermato di essere la vera formazione antagonista dei biancorossi per questa stagione. Grande cornice di pubblico questo pomeriggio all'Aragona. Prima del fischio d’inizio, un piccolo momento dedicato alle famiglie e ai più piccini, con l’animazione offerta dai simpaticissimi Homer e Topolino. Dopo l’ingresso in campo delle due squadre, capitan Giuliano e compagni sono andati a depositare due mazzi di fiore sotto la Curva d’Avalos nel ricordo di due tifosi scomparsi, Lino Marinucci e Nicola De Filippis.

Formazioni- Confermate le ipotesi alla vigilia di questo match. La Vastese Calcio si affida al solito 442 scelto da mister Colavitto con Cattafesta trai pali, Giuliano e Natalini al centro della difesa supportati dai terzini De Fabritiis e Guerrero. A centrocampo la coppia D’Alessandro-Di Pietro, con Balzano e Marfisi nel ruolo di esterni. In avanti Tarquini e Faccini, quest’ultimo scelto al posto dell’ancora acciaccato Iaboni, il quale ha recuperato ma che parte dalla panchina. In tribuna invece Della Penna, insieme agli infortunati Polisena e Benvenga. Il Paterno si affida al 433 scelto da mister Iodice- squalificato- con Di Girolamo trai pali, Iaboni, Gabrieli, D’Amico e Amore in difesa, Albertazzi, Tuzi e Ciurlia a centrocampo e davanti Cordischi, Paris e Miccichè. Lasciato in panchina Pendenza.

La partita- L’inizio non è dei più emozionanti. La Vastese deve subito far fronte ad un pericolo con gli ospiti che si affacciano in attacco al settimo con Cordischi, il quale non trova l’incoronata vincente e successivamente i biancorossi riescono a deviare in angolo sul tentativo successivo di Albertazzi. Qualche minuto più tardi rispondono i padroni di casa con Faccini che trova spazio dal limite dell’area per caricare il tiro, deviato in angolo dalla retrovia biancoblù. Una gara che nelle prime battute vede entrambe le formazioni relativamente bloccate: il Paterno cerca un varco nella difesa avversaria, mentre la Vastese tenta di ripartire in velocità. Al quarantesimo la partita prette una brutta piega per la Vastese: Natalini commette fallo in area su Micchichè e l’arbitro non ha dubbi, ammonisce Natalini e indica il dischetto. Dagli undici metri Paris è deciso e spiazza il numero uno biancorosso, realizzando la rete del vantaggio ospite (0-1). Prova a rispondere subito la Vastese, ma il tiro di Balzano non inquadra lo specchio della porta e termina fuori. Super intervento di Cattafesta nel finale del primo tempo sul colpo di testa di D’Amico e squadre negli spogliatoi.

La ripresa si apre con il tiro di Faccini al terzo minuto, prontamente respinto da Di Girolamo. I padroni di casa vogliono trovare il gol del pareggio e lo sfiorano con Tarquini al cinquantacinquesimo che tenta di buttarla dentro, ma la difesa è attenta e blocca il tentativo dell’attaccante biancorosso. Sulla ribattuta Natalini non inquadra lo specchio della porta e la sfera finisce in out. Al sessantasettesimo arriva la rete del pareggio: Faccini di piatto, in area davanti al portiere, sfrutta l’assist del compagno De Fabritiis e fa esplodere l’Aragona (1-1). Due minuti più tardi D’Alessandro tenta la cavalcata vincente, ma quando arriva nei pressi dell’area il suo tentativo è debole e viene bloccato a due tempi da Di Girolamo. Entrambe le formazioni optano per un cambio intorno al settantesimo: la Vastese fa sedere in panca Marfisi e schiera Iaboni, mentre il Paterno sostituisce Ciurlia per Catalli. Nei minuti finali sono i biancoblù a rendersi pericolosi con un paio di contropiedi bloccati però in extremis da Giuliano e compagni. Il cronometro segna che non c'è più tempo e la situazione non cambia. Arriva il triplice fischio che mette la parola fine sul match.

Vastese-Paterno (1-1)

reti: Paris 41’ (rig.), 67’ Faccini

ammoniti: Giuliano, Natalini (V), Miccichè, Tuzi, Iaboni, Gabrieli, Albertazzi (P)

Vastese Calcio: Cattafesta, De Fabritiis, Guerrero, Di Pietro, Giuliano, Natalini, Balzano, D’Alessandro, Tarquini (87' entra Lavorgna), Faccini, Marfisi (74’ entra Iaboni); a disposizione: Morettini, Luongo, Giancristofaro, Basilico, Sorianello. Allenatore: Colavitto

Paterno: Di Girolamo, Iaboni, Amore, Tuzi, Gabrieli, D’Amico, Cordischi, Albertazzi, Miccichè, Ciurlia (entra Catalli al 70’), Paris; a disposizione: Vergari, Vagliente, Liberati, Fabriani, Stornelli, Pendenza.

Tutti i risultati della nona giornata

Acqua e Sapone-Francavilla 0-0

Capistrello-Val di Sangro 1-2

Celano-RC Angolana 1-1

Cupello-Alba Adriatica 0-1

Martinsicuro-San Salvo 2-0

Montorio-Sambuceto 1-0

Pineto-Miglianico 3-1

Torrese-Morro d’Oro 0-0

Vastese-Paterno 1-1

La classifica

Vastese 20

Paterno 19

Martinsicuro 17

Pineto 17

Morro d'Oro 16

Alba Adriatica 15

San Salvo 15

Miglianico 13

RC Angolana 12

Capistrello 11

Torrese 11

Val di Sangro 10

Montorio 9

Sambuceto 9

Celano 8

Francavilla 6

Cupello 6

Acqua e Sapone 1