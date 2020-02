Dopo il titolo di campionessa del centro-sud Italia, conquistato un paio di settimane fa [LEGGI], Marika Tiberio si è laureata campionessa italiana di FootGolf. Decisiva per la 24enne vastese è stata la vittoria della penultima tappa del campionato tricolore ottenuta ieri a Padova. Sulle 18 buche del club Golf della Montecchia, Tiberio ha portato a casa la quarta vittoria di tappa della stagione, staccando così definitivamente la sua avversaria diretta per il titolo che, anche vincendo l'ultimo appuntamento a Genova, non potrà raggiungerla in classifica.

Ieri è stata grande la gioia del Vasto FootGolf team, rappresentato in Veneto, oltre che dalla neocampionessa italiana, da Cristina Zaccardi e da Alessio De Felice, che un anno fa ha dato il via all'esperienza della squadra vastese. Marika Tiberio, calciatrice anche della Pro Vasto femminile e fidanzata con Paolo Della Penna, portiere di calcio a 5 (All Games San Salvo), ha chiuso la tappa in 83 colpi, conquistando così la tanto desiderata doppia affermazione.

Applausi per lei al momento della premiazione finale, in cui ha ricevuto pergamena e coppa per la tappa vinta. A Padova non sono mancati i footgolfisti di tutta Italia, molti dei quali hanno un passato da calciatori professionisti (come Dino Baggio con cui i biancorossi hanno scattato una foto ricordo). Per la consegna del Trofeo Nazionale Marika Tiberio dovrà aspettare il prossimo appuntamento di campionato o, in caso non partecipasse, visto che ha già i punti necessari in tasca, lo riceverà al master che si svolgerà a Viterbo il prossimo 6 dicembre con tutti i più bravi giocatori italiani.

Il Vasto FootGolf Team (che quest'anno ha schierato anche Massimiliano Boldrini, Fabio Pierini, Domenico Giacomucci, Paolo Della Penna, Antonio D'Ambrosio, Giuseppe De Felice, Genny Maria Corropoli, Alessandro Della Gatta) può così brindare alla sua campionessa italiana. "Spero che questa vittoria possa servire a dare più visibilità al nostro sport - dice Tiberio -. Devo dire grazie al mio team, con cui ho condiviso tante trasferte quest'anno, e speriamo che le cose possano andare sempre meglio".