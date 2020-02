Due vittorie per le squadre del Vastese impegnate nel campionato di serie C femminile. Per la Pro Vasto arriva la prima vittoria stagionale in casa del Trivento, in attesa di ospitare il forte Castelnuovo di mister Mucci. L'Audax liquida con 5 reti la pratica Chieti, senza però aggiungere punti in classifica visto che le neroverdi sono fuori graduatoria.

Trivento-Pro Vasto 2-3 - La squadra biancorossa parte con il piede giusto, trovando la rete del vantaggio al 2' con l'assist di Mazzatenta per Di Foglio che sigla l'1-0. Le padrone di casa pareggiano al 33' della ripresa e sull'1-1 si va al riposo. Nel secondo tempo c'è ancora il vantaggio della Pro Vasto grazie a Santini che al 5' manda in rete una palla ribattuta dalla difesa avversaria. Le molisane, al 42', trovano nuovamente il pareggio e poco dopo l'arbitro concede un rigore alla Pro Vasto per atterramento di Mazzatenta. Sul dischetto si presenta Giuliani che però manda alto sulla traversa. Quando ormai il pareggio sembra un risultato acquisito ecco che le biancorosse trovano il guizzo vincente. È Di Foglio a servire a Santini l'assist buono per siglare il gol del 3-2.

Audax Palmoli - Chieti Femminile 5-0 - In una sfida che non assegna punti in classifica l'Audax può sfruttare l'occasione per mettere a punto modulo di gioco e schemi in questo avvio di campionato. La formazione di casa vince nettamente grazie ad una cinquina di Angelica Di Ninni, macchina da gol micidiale. La numero 7 delle Panthers sigla il primo gol al 23' del primo tempo e poi dilaga nella ripresa andando a rete al 3', 10', 20' e 33'. Sono sempre 3 i punti in classifica ma con questo risultato le ragazze del Palmoli possono guardare con fiducia alla trasferta di domenica prossima a Trivento.

La 2ª giornata

Audax - Chieti 5-0

Porto Sant'Elpidio - Real Bellante 1-3

Castelnuovo Vomano - Olimpia Femminile 15-2

Femm. Pescara - Aquilana 8-0

Intrepida Ortona - Ripalimosani 3-1

Tivento - Pro Vasto 2-3

Virtus Lanciano - Pizzoli 8-0

La classifica: 6 Castelnuovo, Femm. Pescara, Intrepida Ortona; 3 Trivento, Real Bellante, Audax*, Virtus Lanciano*, Pro Vasto, Porto Sant'Elp.; 0 Ripalimosani, Aquilana, Pizzoli, Olimpia Femm. *una gara in meno