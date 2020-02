Seconda partita e seconda vittoria. La BCC San Gabriele è partita come meglio non poteva nel campionato di serie C bissando il successo ottenuto all'esordio in casa con l'Arabona battendo il Giulianova per 3-1 (25-21/25-13/24-26/25-23). Una trasferta non semplice che Genovesi e compagne hanno affrontato con la giusta determinazione portando a casa il bottino pieno che le proietta in testa alla classifica.

Buona la prova in ricezione e difesa delle ragazze allenate da Maria Luisa Checchia che sono state brave a limitare gli errori in attacco. Ha pesato sulla partita della squadra di casa l'infortunio alla caviglia per una delle giocatrici più esperte. Per la San Gabriele ancora in crescita la distribuzione del gioco, con le due giovanissime palleggiatrici, alla prima esperienza in serie C, che dovranno migliorare gara dopo gara.

Dopo questi altri tre punti conquistati c'è entusiasmo in casa BCC San Gabriele ma si continua a restare con i piedi per terra. "Il nostro obiettivo è la salvezza - commenta il team manager Ettore Marcovecchio - e, di questo passo, potremo raggiungere presto il traguardo così da poter lavorare senza pensare al risultato. Ora siamo ancora all'inizio per cui ci prendiamo questi altri tre punti ma dobbiamo lavorare ancora tanto in palestra". Domenica prossima si torna a giocare in casa: alle 18 alla palestra di via Silvio Pellico arriverà il Lanciano.