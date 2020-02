1ª CATEGORIA, GIRONE B

Prima vera "fuga" del campionato. A farla è la Casolana che non perde un colpo e s'impone 1 a 0 ad Atessa. Dietro, infatti, il Real Montazzoli viene bloccato in casa dal Piazzano sul risultato di 1 a 1; per i biancazzurri gol di Pierri, poi successivo pareggio di Farina.

Occasione sciupata, in virtù dei risultati odierni, dallo Sporting San Salvo che ieri aveva in mano la vittoria a Montalfano fino a pochi minuti dal termine. I sansalvesi dopo aver raggiunto il risultato di 3 a 0 con Costantini, Pantalone e Cardarella, sono stati raggiunti nel concitato finale dai ragazzi di mister Liberatore. Di Martino (doppietta) e Zara hanno evitato la sconfitta interna ai gialloverdi. 3 a 3 il risultato finale.

Brutto stop per il Fresa che perde in trasferta contro il Trigno Celenza. La partita termina per 1 a 0 con il gol su rigore di Di Pardo. Biancorossi che finiscono la partita in 10 per l'espulsione di D'Ugo per proteste.

Sale il Roccaspinalveti che in trasferta si sbarazza dello Scerni per 2 a 1, mentre è ancora in affanno il Gissi sconfitto 2 a 0 dal Guastameroli.

I RISULTATI DELLA 6ª GIORNATA

Mario Tano - Casolana 0-1

Guastameroli - Gissi 2-0

Marcianese - S. Vito 1-0

Montalfano - Sporting San Salvo 3-3 (ieri)

Real Montazzoli - Piazzano 1-1

Scerni - Roccaspinalveti 1-2

Tre Ville - Spal Lanciano 1-1

Trigno Celenza - Fresa 1-0

LA CLASSIFICA

Casolana 18

Guastameroli 14

Real Montazzoli 14

Sporting San Salvo 11

Marcianese 11

Tre Ville 10

Fresa 8

Piazzano 8

Montalfano 7

Roccaspinalveti 7

Scerni 6

S. Vito 4

Trigno Celenza 4

Gissi 3

Spal Lanciano 2

Mario Tano 1

IL PROSSIMO TURNO

Fresa - Guastameroli

Gissi - Mario Tano

Piazzano - Marcianese

Roccaspinalveti - Trigno Celenza

S. Vito - Scerni

Spal Lanciano - Montalfano

Casolana - Tre Ville

Sporting San Salvo - Real Montazzoli

2ª CATEGORIA, GIRONE G

Per la prima volta dall'inizio del campionato il Real Carpineto Sinello non vince, ma resta saldo al primo posto. I viola impattano in trasferta a San Buono. Romilio apre le marcature nel primo tempo per i padroni di casa; la capolista prima prende un palo, poi pareggia i conti con Giordano Sambrotta.

Continua invece la rimonta vincente del Real Porta Palazzo. I ragazzi di Michele Vino battono nel big match di giornata l'Odorisiana in casa per 3 a 1. In gol Di Matteo (doppietta) e Tartaglia; per i biancoverdi che scendono in classifica Giacomo Menna. Ora i vastesi sono al secondo posto in attesa dello scontro diretto di domenica prossima con la capolista.

Dietro, al terzo posto, si fa avanti il Real San Giacomo che si impone in trasferta contro lo Sporting Vasto per 3 a 0 grazie ai gol di Fruguglietti (doppietta) e Sabatini. I vastesi - ancora fermi a 0 punti - terminano in 9 per l'espulsione di Di Laudo e Vernetti sul risultato di 1 a 0. L'altra vastese, l'Incoronata Calcio, impatta 1 a 1 in trasferta ad Altino. Intanto, durante la scorsa settimana, lo Sporting ha acquistato a titolo definitivo dalla Viribus United il centrocampista centrale Christian Botta (classe) che vanta anche due anni con la Casertana.

Tornano infine al sorriso i carunchiesi del Mario Turdò che vincono in casa 4 a 3 contro il New Archi Perano.

I RISULTATI DELLA 5ª GIORNATA

Mario Turdò - New Archi Perano 4-3

Paglieta - Virtus Rocca San Giovanni

Real Porta Palazzo - Odorisiana 3-1

San Buono - Real Carpineto Sinello 1-1

Sporting Altino - Incoronata Calcio Vasto 1-1

Sporting Vasto - Real San Giacomo 0-3

Riposa Tornareccio

LA CLASSIFICA

Real Carpineto Sinello 13

Real Porta Palazzo 10

Real San Giacomo 9

Virtus Rocca San Giovanni 9

Odorisiana 8

Incoronata Calcio Vasto 8

Paglieta 7

Tornareccio 6

Sporting Altino 5

Mario Turdò 4

New Archi Perano 3

San Buono 2

Sporting Vasto 0

IL PROSSIMO TURNO

Incoronata Calcio Vasto - Tornareccio

New Archi Perano - Paglieta

Odorisiana - Sporting Altino

Real Carpineto Sinello - Real Porta Palazzo

Real San Giacomo - Mario Turdò

Virtus Rocca San Giovanni - San Buono