Aggressione questa mattina a Cupello ai danni di un tabaccaio di piazza Garibaldi. Dalle prime informazioni, pare che un individuo con in testa un casco integrale da motociclista abbia fatto irruzione nel punto vendita colpendo il commerciante con lo stesso casco.

Dalla ricostruzione dei carabinieri, si apprende che prima del gesto non c'è stata nessuna richiesta particolare; è mistero, quindi sulle ragioni dell'aggressione.

Dal negozio non è stato portato via niente, anche perché subito dopo l'apertura, in cassa non c'era denaro.

Poco dopo la fuga del malintenzionato, nel negozio è entrato un cittadino che ha allertato i carabinieri e il 118. Per il commerciante, poco meno di 70 anni, 1 mese di prognosi.

I carabinieri di Cupello e Vasto coordinati dal Maggiore Giancarlo Vitiello stanno cercando di far luce sull'inquietante episodio.