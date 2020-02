"Chi ha voglia di fare qualcosa non si arrende alle intemperie". Marco Cardarella, dell'associazione sansalvese New Generation, spiega così l'idea alla base di Nottambula Winter Village. A partire dal 4 dicembre in piazza Aldo Moro sarà presente una tensostruttura che ospiterà eventi natalizi di ogni genere; numeri importanti per arricchire la stagione invernale cittadina: 450 metri quadri coperti con 700 posti a sedere, 1.000 in piedi.

"Sarà un contenitore di eventi - spiega Cardarella - che resterà aperto fino al 9 gennaio. Mentre Nottambula abbraccia solo una nottata estiva, questa sarà spalmata su più di un mese, vedremo come andrà... Penso sia la prima volta che a San Salvo c'è un evento del genere. Gli appuntamenti saranno serali non ostacolando quelli previsti in centro".

La tensostruttura sarà montata a breve nella parte sud di piazza Aldo Moro (a sinistra dell'accesso principale) e a novembre l'evento sarà presentato con maggiori dettagli sugli ospiti previsti. Il funzionamento ricalca un po' l'edizione estiva: un aggregatore di iniziative patrocinato dal Comune di San Salvo al quale tutti possono contribuire, associazioni e singoli cittadini possono contattare la New Generation per le proprie proposte.

Altra novità, poi, il capodanno: "Abbiamo pensato di festeggiarlo lì tutti insieme - dice Cardarella - Ogni anno tutti vogliono andare fuori, ma fino all'ultimo giorno non si sa come festeggiarlo. È un'idea pensata soprattutto per i giovani sansalvesi per invitarli a restare qui e, penso, anche con un risvolto sulla sicurezza stradale evitando i rischi di mettersi in viaggio durante quella notte".