È uscito da pochi giorni Arcobaleni, nuovo videoclip di Raf, estratto dall'album Sono io che tanto successo sta riscuotendo tra i fan del cantautore italiano, attualmente impegnato in un tour teatrale. Il videoclip, girato a Civitanova Marche, vede l'esordio alla regia della figlia di Raf, Bianca Riefoli. Il montaggio e il colore sono stati affidati a Simone D'Angelo, regista e videomaker che con il fratello Costanzo ha fondato lo studio Occhio Magico e, più recentemente, Cortò Factory Images, specializzata nelle produzioni video. La collaborazione con Raf per Simone D'Angelo è partito subito con il piede giusto.

"Nel suo precedente tour sono stato contattato per occuparmi del montaggio delle videografiche - spiega il regista molisano -. Sono stato alcuni giorni a Fabriano per occuparmi di ciò che durante il concerto sarebbe stato proiettato sul leadwall, un lavoro non semplice che ha soddisfatto pienamente l'artista e la sua produzione". Per questo, quando per il videoclip di Arcobaleni la Girotondo ha deciso di affidarsi all'estro di Bianca, giovane figlia di Raf, c'è stato l'immediato contatto con Simone D'Angelo.

"Le riprese sono state effettuate sulla spiaggia di Civitanova Marche - spiega -, io mi sono occupato di integrare il girato con delle riprese aeree e poi di lavorare in post produzione. Ne è venuto fuori un video con un look anni '70, con un particolare gradiente di colore che a tratti è quasi bruciato, abbiamo invecchiato le immagini. L'intenzione era quella di creare una sensazione di intimità come se fosse stato un amico di Raf, con una vecchia Super 8, a fare le riprese.

Lavorare con Raf è un piacere - commenta D'Angelo - anche perchè lui stesso è appasionato e competente in materia. Ha una grande precisione e sa sempre che risultato ottenere. Nel video di Arcobaleni credo venga fuori un'immagine naturale, che riporta indietro alle emozioni calde dell vecchia pellicola Super8. Per me, Occhio Magico e la nuova Cortò, è sicuramente una grande soddisfazione. Vuol dire che abbiamo lavorato bene e stiamo continuando ad andare nella giusta direzione".