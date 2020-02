Sembrava un furto d'auto compiuto in pieno giorno, ma si è trattato di un semplice equivoco: intorno alle 13,30, infatti, una donna è uscita dal supermercato Todi's di corso Mazzini, senza ritrovare l'auto.

Da lì la paura di un furto, per un episodio che però si è subito chiarito. Secondo quanto scrive il direttore del supermercato, infatti "la macchina che la signora aveva parcheggiato era stata portata via dal proprio marito. Tutto questo ci è stato confermato dai carabinieri, i quali prima ci avevano chiesto le immagini delle telecamere e successivamente ci hanno detto che non servivano più per le motivazioni sopracitate".