"Abbiamo scelto un defibrillatore perché Donatella avrebbe fatto di tutto per farvelo avere". Sono le parole di Maria Grazia Dottore dell'associazione RicorDonatella che questa mattina in Comune a Gissi ha consegnato un defibrillatore semiautomatico alla società di pallavolo Sportland.

L'associazione onlus è nata in memoria di Donatella Gaspari, giovane 34enne gissana scomparsa nel marzo 2013, impegnata nei vigili del fuoco e nel sociale. Da poco, l'associazione fondata dalla sorella Nicoletta è stata riconosciuta dalla Regione e questo è il primo dono che i suoi membri hanno voluto dedicare alla comunità locale.

"Abbiamo voluto tradurre in qualcosa di concreto - ha detto Maria Grazia Dottore - i nostri sforzi. La scelta del defibrillatore ci gratifica più di ogni altra perché Donatella avrebbe fatto lo stesso. Questa però vuole solo essere un primo passo, una prima opera da destinare a Gissi perché Donatella amava il suo paese e non avrebbe lo stesso senso fuori. Grazie al sindaco per l'aiuto che dà alla nostra associazione".

A ricevere lo strumento per la squadra di pallavolo c'era Catiuscia Cinti che ha avuto parole di ringraziamento per la onlus: "Ci siamo costituiti nel 2010 e conosciamo gli sforzi di un'associazione. Ci è sempre piaciuto realizzare 'reti' con le altre realtà e questo spero sia l'inizio di un percorso. Conoscevo Donatella anche non frequentandola spesso e conoscevo il suo impegno per il territorio. Per noi è importantissimo avere questo strumento, grazie di cuore".

Presente alla breve cerimonia - durante la quale non è mancata la commozione - anche il primo cittadino Agostino Chieffo: "Il Comune di Gissi è sempre aperto ai progetti e alle idee delle realtà associative del paese. Riguardo quest'occasione posso dire che sono certo che Donatella da lassù avrebbe fatto la stessa scelta in accorto con quello di cui si occupava. È il primo passo per la collaborazione tra le associazioni".