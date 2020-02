Manca poco al fischio d’inizio della nona giornata del Campionato di Eccellenza che ci sarà, visto il cambio dell’ora legale, alle 14:30. Vastese, Cupello e San Salvo sono pronte per scendere in campo e sfidare le rispettive avversarie. Partiamo dal Cupello che, dopo aver salutato Giuseppe Soria nella serata di giovedì [leggi l'articolo], si prepara ad affrontare tra le proprie mura l’Alba Adriatica, nel primo dei tre test dove i rossoblù potranno e dovranno portare punti in cassaforte. La formazione di mister Di Francesco, priva solo del giovane D’Adamo (tornato ad allenarsi con il gruppo in settimana, ma ancora lontano dal recupero), contro l’Alba Adriatica ha bisogno di una prova che allontani le negatività di questo inizio di stagione. I sei punti in classifica sino ad ora collezionati hanno fatto sedere il Cupello nei bassifondi della classifica, in una posizione in cui, per la rosa allestita dal presidente Oreste Di Francesco, non merita di stare. Con la partenza di Soria dovrebbe cambiare poco a livello tattico e quasi sicuramente l’allenatore dei cupellesi riproporrà il tridente d’attacco già visto domenica scorsa a San Salvo (Monachetti, Zeytullayev e Maio). In settimana Avantaggiato e compagni sono scesi in campo per un test amichevole con lo Scerni e, secondo quanto afferma il tecnico Di Francesco, qualche miglioramento si è visto. Bisognerà dimostrarlo domenica, però, cercando di trovare quell’armonia in campo che è mancata in questo inizio di stagione.

La partita che avrà i riflettori puntati addosso senza ombra di dubbio si giocherà allo Stadio Aragona di Vasto. Alle 14:30 la Vastese Calcio ospiterà il Paterno nel big match tra la capolista e la vice capolista [GUARDA l’intervista ad Augusto Marfisi]. L’esito di questa gara dirà tanto sul valore di entrambe le squadre, che si confronteranno in cerca di una vittoria per il primato in classifica. I vastesi vorranno fare bella figura davanti al proprio pubblico, mentre i marsicani arriveranno a Vasto per rovinare la festa ai padroni di casa e cercare di scavalcarli in classifica. Alle 14:00 è in programma un piccolo spettacolo d’intrattenimento organizzato in occasione del ‘Family Day’, iniziativa promossa dalla società del presidente Franco Bolami. Questa mattina, durante l’allenamento di rifinitura, la squadra era al completo, con Iaboni e Della Penna presenti, anche se molto probabilmente entrambi partiranno dalla panchina. Il modulo che mister Colavitto dovrebbe scegliere sarà il solito 4-4-2 che sino ad ora ha permesso ai biancorossi di collezionare i diciannove punti in classifica attuali. La Vastese sarà a caccia della quinta vittoria consecutiva che allo stesso tempo significherebbe primato in cassaforte e darebbe un segnale fortissimo a questo campionato.

Chi non ha sicuramente intenzione di restare a guardare è l’U.s. San Salvo [GUARDA l’intervista a Carlo Triglione] che, dopo il derby vinto settimana scorsa contro il Cupello, a Martinsicuro vorrà trovare altri tre punti per continuare la lotta ai posti più alti della classifica. Senza Quaranta e D’Aulerio, mister Rufini potrebbe riproporre la stessa formazione di settimana scorsa, anche se questa volta, visto il ritorno di Cordisco dalla squalifica, Triglione potrebbe tornare a giocare al centro della difesa. Mercoledì, come per la Vastese, i sansalvesi torneranno in campo per la sfida casalinga di Coppa Italia con la Torrese che si giocherà in quel di via Stingi. Vincere in trasferta questa domenica sarà importantissimo per mettere maggiormente il fiato sul collo alle squadre che la precedono in classifica e poter davvero dimostrare di essere capace di potersela giocare sino alla fine per un posto in serie D. Come abbiamo detto all’inizio, manca poco al fischio d’inizio della nona giornata e l’attesa cresce al passare delle ore. Il campionato è lunghissimo, ma questo fine settimana si gioca un primo capitolo importante di questa stagione.

Tutte le partite della nona giornata

Acqua e Sapone-Francavilla

Capistrello-Val di Sangro

Celano-RC Angolana

Cupello-Alba Adriatica

Martinsicuro-San Salvo

Montorio-Sambuceto

Pineto-Miglianico

Torrese-Morro d’Oro

Vastese-Paterno

La classifica

Vastese 19

Paterno 18

Morro d'Oro 15

San Salvo 15

Martinsicuro 14

Pineto 14

Miglianico 13

Morro d'Oro 12

San Salvo 12

Alba Adriatica 12

Capistrello 11

RC Angolana 11

Sambuceto 11

Torrese 10

Celano 7

Cupello 6

Montorio 6

Val di Sangro 6

Francavilla 5

Acqua e Sapone 0

Dopo essersi fatta recuperare nel finale dal Torre Alex Cepagatti, la formazione di mister Farina- passata al secondo posto in classifica dietro al Pro Sulmona- si appresta ad affrontare in trasferta un Fara San Martino da prendere con le pinze, distante solo due punti in classifica e quindi motivato a cercare il sorpasso con i tre punti. Il Casalbordino vorrà chiudere la pratica senza rischiare troppo. Dello stesso avviso è il Vasto Marina che questa settimana torna a giocare in casa per affrontare il Passo Cordone, avanti di un solo punto in graduatoria e quindi vicinissimo. Michele Cesario e compagni, in caso di vittoria, siglerebbero il sorpasso e si porterebbe sulla retta via, avvicinandosi ai posti più alti e consapevoli che le prossime due settimane saranno abbastanza impegnative. Dopo la sfida di questa domenica, poi quella con il Passo Cordone la prossima, ci sarà la gara casalinga di Coppa e successivamente quella con il Pro Sulmona la settimana dopo in trasferta. Da queste gare i ragazzi di mister Cesario vorranno uscire a punteggio pieno, senza commettere errori. Anche in Promozione, il fischio d’inizio ci sarà alle 14:30.

Tutte le partite dell’ottava giornata

Castello 2000-River Casale

Castiglione-Virtus Ortona

Fara San Martino-Casalbordino

Fossacesia-Bucchianico

Il Delfino Flacco Porto-Villa 2015

Penne-Palombaro

Silvi-Pinetanova

Torre Alex Cepagatti-Pro Sulmona

Vasto Marina-Passo Cordone

La classifica

Pro Sulmona 16

Casalbordino 14

River Casale 13

Il Delfino Flacco Porto 13

Penne 12

Silvi 12

Fara San Martino 12

Castello 2000 11

Fossacesia 10

Passo Cordone 10

Vasto Marina 9

Villa 2015 7

Torre Alex Cepagatti 7

Pinetanova 6

Virtus Ortona 5

Palombaro 4

Bucchianico 4

Castiglione Val Fino 2