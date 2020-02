Seconda sconfitta consecutiva in campionato per la Vastese calcio a 5 nel campionato di serie C2. I biancorossi hanno perso 5-2 in casa contro il Tollo 2008 in una partita in cui le emozioni non sono certamente mancate. Prima del match dedica di Bozzelli e compagni a Pierfelice Salvatore, fuori per infortunio, con l’augurio di rimettersi presto.

La cronaca. La partita è subito entusiasmante. Il Tollo colpisce un palo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, sul ribaltamento di fronte D’Alessandro esalta il portiere avversario che para un tiro velenoso. Gli ospiti cercano la via del gol, al 9’ Travaglini evita il gol parando in spaccata, poi, due minuti dopo, altro palo colpito dalla squadra in viola. Al 15’ arriva il gol del vantaggio tollese: D’Alessandro calcia una punizione centrale che trova impreparata la retroguardia vastese. Due minuti dopo arriva il raddoppio della squadra di mister Cavallo. E’ bravo Del Grosso, dalla fascia destra, a trovare il diagonale che vale il 2-0. La Vastese prova la reazione e al 28’, sugli sviluppi di un calcio di punizione, Sambrotta accorcia le distanze.

Si torna in campo e il Tollo incrementa il vantaggio con Toppa al 7’. All’11’ è ancora Travaglini a raccogliere gli applausi del pubblico dopo una bella parata sul contropiede ospite. Passato il quarto d’ora la squadra di mister Giacomucci accorcia ancora, trovando la rete di De Cinque dopo una buona azione offensiva. Le folate in attacco di D’Alessandro e soci si infrangono contro l’ottima difesa ospite. E allora, con la Vastese sbilanciata alla ricerca del pareggio, arrivano altre due reti per il definitivo 5-2 a favore degli ospiti, tra cui si registra anche una traversa colpita da D’Ercole.

Vastese calcio a 5: Travaglini, Bozzelli, Ruggiero, D'Ercole, Romagnoli, Sambrotta, Gaspari, De Cinque, Salvatorelli, D'Alessandro, Amici, Di Pardo. Allenatore: Giacomucci