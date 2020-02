Prima sconfitta stagionale per l'All Games San Salvo Calcio a 5 nel campionato di serie C1. D'Alonzo e compagni escono sconfitti 3-1 dal campo della capolista Gymnasium Audax Hatria. Il primo tempo del match ha visto le due formazioni concentrate sullo studio dell'aversario, solo i padroni di casa sono riusciti a spezzare gli equlibrio grazie ad una girata del pivot per l'1-0. Nella ripresa l'Hatria ha trovato subito il raddoppio e ci è voluta una girata di Marcone per accorciare le distanze.

Dopo il 3-1 dei padroni di casa poteste dell'All Games per la mancata espulsione del portiere avversario che, poco fuori dall'area, ha buttato giù Lanza lanciato a rete. Un'espulsione avrebbe potuto far rientrare in partita i sansalvesi ma l'arbitro ha estratto solo il giallo. Una sconfitta che comunque permette all'All Games di restare nelle zone alte della classifica in vista della prossima sfida in campionato, sabato prossimo in casa con il Real Guardiagrele.