Andrea Iannone partirà dalla 6ª posizione nel Gran Premio della Malesia. Nella penultima tappa della stagione 2015 che vede la sfida per il titolo tra Rossi e Lorenzo il pilota vastese si conferma ancora nel gruppo dei migliori. Al primo tentativo in pista è già quinto, con un tempo di pochissimo superiore ai due minuti.

È un gioco di strategie quello che va in scena sul circuito di Sepang. Se Lorenzo approfitta della scia di Marquez, Iannone, al secondo tentativo, si “porta” dietro Valentino Rossi, aiutandolo con la sua scia nel giro veloce. All'uscita dai box, infatti, le telecamere inquadrano Ian29 che aspetta l'amico pilota. Rossi si piazza quarto, proprio alle spalle del suo rivale per il mondiale e Iannone quinto.

Al terzo e ultimo tentativo è Rossi ad andare davanti con Iannone a poca distanza da lui. Alla fine Crutchlow riesce a beffare il pilota vastese, facendolo scivolare in 6ª posizione, ultima posizione della seconda fila.

La pole è di Dani Pedrosa, autore di un giro da record (1'59''053), seguito da Marquez e Rossi che conquista la terza posizione. La seconda fila sarà formata da Lorenzo, Crutchlow e Iannone (2'00'224), alle sue spalle c’è il compagno di squadra Dovizioso.

"Credo che oggi fosse difficile per me poter fare qualcosa di più - ha commentato Iannone a fine gara-. Ho provato a dare il massimo, ma faccio abbastanza fatica in percorrenza di curva e quindi non sono riuscito ad andare più forte. Ovviamente non siamo contenti, ma ora dobbiamo restare concentrati e continuare a lavorare per capire la direzione da prendere per minimizzare i nostri problemi o almeno riuscire a tamponarli. Non mi aspetto grandissimi cambiamenti per la gara di domani, però tutto sommato non sono messo poi così male. In FP4, come passo gara, dopo Dani e Marc ci siamo Jorge ed io e poi Vale, ma dovremo capire se e quanto cambierà la situazione con la gomma da gara".

La griglia di partenza: Pedrosa, Marquez, Rossi, Lorenzo, Crutchlow, Iannone, Dovizioso, Vinales, Smith, Barbera, A.Espargaro, P. Espargaro, Petrucci, Bradl, Redding, Miller, Bautista, Hernandez, Hayden, Baz, Elias, Laverty, Di Meglio, West, Cudlin.