Martedì prossimo (27 ottobre) la giunta regionale stanzierà 400mila euro per la sistemazione definitiva del noto svincolo di Lentella sulla Trignina soggetto ad allagamenti con piogge abbondanti. È l'accordo raggiunto ieri nell'incontro convocato da Luciano D'Alfonso nella sede della Regione Abruzzo di Pescara al quale hanno partecipato - tra gli altri - i rappresentanti del Comune (il sindaco Carlo Moro, il vice Marco Mancini, l'assessore Gianni Cordisco e il consigliere Alessio Bevilacqua), gli assessori Silvio Paolucci e Donato Di Matteo, il vicepresidente della Provincia Antonio Tamburrino, il viceprefetto Domenica Calabrese, il maggiore dei carabinieri Giancarlo Vitiello e i rappresentanti dell'Anas.

La sistemazione dello svincolo - che si trova sotto il livello del mare - richiede circa 600mila euro: di questi, l'Anas garantirà 200mila euro, mentre la Regione parteciperà con 400mila euro. Martedì, quindi, il passaggio in giunta e a novembre un incontro di verifica dello stato dell'arte e per programmare la tempistica della gara d'appalto. "Il passaggio successivo - ha detto D'Alfonso - sarà quello di stipulare una convenzione tra Regione, Anas e Comune di Lentella nella quale saranno individuati ripartizione delle risorse e soggetto attuatore dell'opera".

L'opera - secondo gli annunci primaverili - doveva essere già realizzata nei mesi scorsi. Lungaggini burocratiche, difficoltà nel reperire i fondi e individuare il soggetto attuatore hanno fatto slittare i tempi. Non è irrealistico pensare a nuovi allagamenti e chiusure dello svincolo in attesa di lavori che dovevano essere effettuati durante la bella stagione.

Intanto, oggi dovrebbe esserci la comunicazione in Prefettura del sindaco Moro sulla revoca del blocco di protesta della Trignina.