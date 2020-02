Una vittoria dopo tre pareggi non può che spingere i ragazzi di mister Rufini a ripetersi domenica a Martinsicuro. Un test più che abbordabile sulla carta per l’U.s. San Salvo che vuole raggiungere i posti più alti della classifica, ma anche evitare che le inseguitrici possano fare scherzetti (Martinsicuro ha un solo punto in meno rispetto ai sansalvesi). Domenica in trasferta i biancazzurri non dovranno commettere passi falsi, perché in questo campionato la lotta per un posto ai vertici della classifica sarà dura. Dopo il derby vinto con il Cupello, ed i tre punti ottenuti, il distacco dalla prima è rimasto di quattro lunghezze, ma questo fine settimana l'incrocio tra Vastese e Paterno potrebbe concedere alle inseguitrici di diminuire la distanza con il vertice, in caso di pareggio.

I quindici punti in classifica ottenuti sino ad ora sono il frutto di un inizio di stagione comunque positivo, ma che ha evidenziato qualche difficoltà da parte di Marinelli e compagni nel riuscire a segnare con continuità. I sansalvesi nelle ultime partite hanno sempre creato molto, segnando poco in rapporto proprio alle occasioni costruite. Questo uno degli aspetti su cui bisognerà lavorare. Questo per il San Salvo sarà un mese abbastanza impegnativo, a partire dal doppio impegno in Coppa e campionato la prossima settimana (la gara di ritorno con la Torrese si giocherà sul campo in sintetico a via Stingi) che porterà l’U.s. a sfidare domenica prossima l’Acqua e Sapone in casa, in un’altra sfida dove non sarà concesso perdere punti. Poi ci sarà la Torrese l’otto novembre ed il 15 in casa arriverà il Paterno.

Queste le sfide che anticiperanno il ‘derby’ con la Vastese Calcio, in programma il 22 novembre allo Stadio Aragona. Ai due scontri diretti di novembre mister Rufini ed i suoi ragazzi vorranno arrivare senza aver commesso scivoloni. Il primo pensiero va alla trasferta di Martinsicuro e di questa, ma anche di altro, abbiamo parlato in compagnia di Carlo Triglione nell’intervista che segue.