I soldi delle tessere che spariscono in un furto e il tesoriere della Podistica San Salvo che si dimette dall'incarico. È successo nei giorni scorsi, dopo la festa del tessaramento dell'associazione sportiva.



In una nota il portavoce della Podistica, Pasqualino Onofrillo, spiega: "Le dimissioni sono state dapprima rifiutate dal direttivo, ma successivamente vista la gravità della situazione sono state accettate per tranquillizzare il tesoriere che in questi anni ha svolto un lavoro encomiabile. Tutti i ragazzi della Podistica S. Salvo si sono stretti intorno a lui manifestandogli attestati di solidarietà e rinnovandogli la stima per l'impegno e il lavoro svolto in questi anni. Dispiaciutissimo il presidente Michele Colamarino che visto quanto accaduto, di concerto con il direttivo, ha praticamente abolito la figura del tesoriere, atteso che per il futuro tutti i pagamenti a qualsiasi titolo e ragione si effettueranno tramite bonifici bancari senza alcun maneggio di contanti da parte di dirigenti della Podistica. È davvero una situazione triste. La delinquenza dilagante nella nostra città ha cercato di destabilizzare un gruppo unito e coeso come quello della Podistica S. Salvo che però, proprio in questi giorni, sta reagendo nel migliore dei modi dimostrando di essere un gruppo sempre più unito".